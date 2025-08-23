Dva horoskopska znaka kriju tugu kao zmija noge: Smejaće se pred svima, a plakati u sebi

Dok neki otvoreno pokazuju bol i traže utehu, drugi će staviti osmeh na lice i nastaviti kao da je sve u redu. Upravo ova dva znaka Zodijaka uspevaju da sakriju svoju tugu čak i pred najoštrijim posmatračima.

Lav

Lavovi retko dopuštaju da iko ugleda njihovu ranjivost. Navikli da budu vođe i oslonac drugima, radije će skrivati bol iza šarma i hrabrog držanja. Priznati tugu pred ljudima za Lava znači izgubiti deo samopouzdanja, pa se kriju iza osmeha i maskiraju svaku emotivnu ranu.

Jarac

Jarčevi se teže otvaraju kada je reč o osećanjima. Njihova disciplina i samokontrola služe kao savršena maska pred drugima, pa retko ko primeti da im srce nije mirno. Umesto da traže utehu, tugu nose sami, sklanjajući je u poslu, obavezama i tišini. Samo oni kojima potpuno veruju mogu zaviriti u njihovu pravu emotivnu dubinu.

