Dva znaka su rođena s natprirodnom intuicijom: Poseduju moć da vide budućnost, a da to i ne znaju

Neki ljudi jednostavno “osećaju” budućnost. Njihova intuicija je toliko razvijena da mogu da predvide događaje pre nego što se dogode.
Astrologija otkriva da dva horoskopska znaka prirodno poseduju ovu sposobnost – i često nisu ni svesni koliko je moćna.
1. Ribe – osetljive vizionarke
Ribe imaju izuzetno razvijen osećaj za ljude i situacije oko sebe. Njihova sposobnost da intuitivno “pročita” događaje često im pomaže u donošenju ispravnih odluka, čak i kada logika govori drugačije.
2. Škorpija – tajanstveni predskazivači
Škorpije su poznate po svom instinktu i analitičkom pristupu svetu oko sebe. Njihova intuicija je kombinacija emocionalne inteligencije i psihološke oštrine, što im daje moć da sagledaju stvari koje drugi promašuju.
