Dva znaka će bankrotirati u septembru – astrolozi upozoravaju na fatalne greške

Dva znaka pod udarom – astrolozi otkrivaju ko rizikuje bankrot u septembru

Septembar 2025. neće biti lak za sve, ali za Ovnove i Bikove – biće posebno izazovan. Astrolozi upozoravaju da upravo ova dva znaka mogu doživeti finansijski krah ako ne preispitaju svoje navike i ne uspore tempo života.

Ovan – pregorevanje koje košta

Ovnovi su poznati po svojoj energiji, ali ovog meseca ta energija može da ih odvede pravo u iscrpljenost. Retrogradni Merkur i napeti aspekti Sunca donose nervozu, nesanicu i stres koji direktno pogađaju srce i krvni pritisak. Ako se ne zaustave na vreme, posledice mogu biti i finansijske – od nepromišljenih odluka do gubitka fokusa na poslu.

Saveti za Ovnove:

– Uvedite pauze tokom dana, makar bile kratke.

– Spavajte pre ponoći – telo će vam biti zahvalno.

– Zamenite intenzivne treninge laganim šetnjama ili plivanjem.

– Ne donosite važne odluke dok ste pod pritiskom.

Bik – emotivni slom i finansijski pad

Bikovi se u septembru suočavaju sa unutrašnjim konfliktom: želja za sigurnošću se sudara sa potrebom za promenom. Ako se ne prilagode, mogu upasti u stanje emotivnog sagorevanja koje pogađa stomak, kičmu – i novčanik.

Saveti za Bikove:

– Naučite da delegirate – ne morate sve sami.

– Uvedite male rituale: dodir drveta, eterična ulja, hrana bogata magnezijumom.

– Ne ignorišite znakove iscrpljenosti – oni su tu s razlogom.

– Preispitajte troškove i izbegavajte impulsivne kupovine.

Zvezde ne zastrašuju – one upozoravaju

Tamara Globa, poznata ruska astrologinja, ističe da ovo nije zastrašivanje, već poziv na buđenje. Zvezde pokazuju gde su turbulencije, ali rešenja su u našim rukama. Usporavanje ritma, praćenje sna, smanjenje stresa i svesno planiranje – to su alati koji mogu preokrenuti septembar u ličnu pobedu.

Ako ste Ovan ili Bik – ne paničite. Ali ne ignorišite ni upozorenja. Septembar je test, ali i prilika da naučite kako da se brinete o sebi – i svom novčaniku.

