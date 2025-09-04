Dva znaka će bankrotirati u septembru – astrolozi upozoravaju na fatalne greške

Dva znaka pod udarom – astrolozi otkrivaju ko rizikuje bankrot u septembru
Septembar 2025. neće biti lak za sve, ali za Ovnove i Bikove – biće posebno izazovan. Astrolozi upozoravaju da upravo ova dva znaka mogu doživeti finansijski krah ako ne preispitaju svoje navike i ne uspore tempo života.
Ovan – pregorevanje koje košta
Ovnovi su poznati po svojoj energiji, ali ovog meseca ta energija može da ih odvede pravo u iscrpljenost. Retrogradni Merkur i napeti aspekti Sunca donose nervozu, nesanicu i stres koji direktno pogađaju srce i krvni pritisak. Ako se ne zaustave na vreme, posledice mogu biti i finansijske – od nepromišljenih odluka do gubitka fokusa na poslu.
Saveti za Ovnove:
– Uvedite pauze tokom dana, makar bile kratke.
– Spavajte pre ponoći – telo će vam biti zahvalno.
– Zamenite intenzivne treninge laganim šetnjama ili plivanjem.
– Ne donosite važne odluke dok ste pod pritiskom.
Bik – emotivni slom i finansijski pad
Bikovi se u septembru suočavaju sa unutrašnjim konfliktom: želja za sigurnošću se sudara sa potrebom za promenom. Ako se ne prilagode, mogu upasti u stanje emotivnog sagorevanja koje pogađa stomak, kičmu – i novčanik.
Saveti za Bikove:
– Naučite da delegirate – ne morate sve sami.
– Uvedite male rituale: dodir drveta, eterična ulja, hrana bogata magnezijumom.
– Ne ignorišite znakove iscrpljenosti – oni su tu s razlogom.
– Preispitajte troškove i izbegavajte impulsivne kupovine.
Zvezde ne zastrašuju – one upozoravaju
Tamara Globa, poznata ruska astrologinja, ističe da ovo nije zastrašivanje, već poziv na buđenje. Zvezde pokazuju gde su turbulencije, ali rešenja su u našim rukama. Usporavanje ritma, praćenje sna, smanjenje stresa i svesno planiranje – to su alati koji mogu preokrenuti septembar u ličnu pobedu.
Ako ste Ovan ili Bik – ne paničite. Ali ne ignorišite ni upozorenja. Septembar je test, ali i prilika da naučite kako da se brinete o sebi – i svom novčaniku.
