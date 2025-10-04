Dva znaka horoskopa koji su očigledni miljenici univerzuma — saznajte da li ste među njima

Astrolozi navode da su dva horoskopska znaka posebno naklonjena sreći i podršci univerzuma zbog svoje planetarne dostojanstvenosti i povoljne astrologije koja im daje dodatnu prednost u životu.

Ribe kao favoriti univerzuma

Ribe su opisane kao znak koji poseduje magičnu sposobnost davanja bezuslovne ljubavi i duboke empatije; u tradicionalnoj astrologiji Jupiter im donosi optimizam i sreću, dok im Venus dodatno pojačava šarm i privlačnost, što ih čini posebno zaštićenim i povoljnim za životne preokrete.

Strelac koji ne pristaje na poraz

Strelac je predstavljen kao znak koji neumorno teži širenju horizonta kroz putovanja, filozofiju i lični rast; povezanost s Jupiterom daje mu veru, istrajnost i sposobnost da prevaziđe prepreke, pa se često čini kao da mu se prilike jednostavno otvaraju.

Zašto se baš ovi znakovi nalaze na vrhu

Oba znaka imaju planetarne aspekte koji im daju „dostojanstvo“ u astrologiji — Jupiter je veliki benefik koji donosi sreću, a odsustvo malefičnih planeta u njihovim osnovnim uslovima dodatno pojačava njihov povoljan položaj prema univerzumu.

Kako to izgleda u praksi

Stručnjaci za astrologiju navode da se ta naklonost manifestuje kroz veće mogućnosti za oporavak nakon teškoća, lakoću u privlačenju podrške i sposobnost pretvaranja intuicije i optimizma u stvarne prilike i uspehe.

Iako svaki znak ima svoje prednosti, astrolozi ističu da Ribama i Strelčevima planetarne kombinacije često daju dodatni „zamah“ koji ih čini vidljivije povoljnijim u životnim okolnostima.

