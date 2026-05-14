Dva znaka su najveći ljubitelji životinja: Neverovatno su brižni i vole ih kao članove porodice

Ako među prijateljima imate nekoga ko spava sa psom u krevetu i pravi rođendansku tortu mački, velika je šansa da je rođen u jednom od ova dva znaka. Najveći ljubitelji životinja u Zodijaku ne vide ljubimce kao ukras u stanu, već kao ravnopravne članove porodice.

Astrolozi godinama posmatraju ko se prvi sagne da pomazi uličnog psa, a ko prelazi ulicu da ga izbegne. Postoje dva znaka koji uvek prilaze.

Reč je o ljudima koji osećaju snažnu povezanost sa svim živim bićima, a životinje im često postaju najbliži prijatelji. Njihova empatija nije gluma za društvene mreže, već način života.

Ribe: Zaljubljenici u životinje koji osećaju svaku njihovu emociju

Ribe imaju gotovo natprirodnu sposobnost da osete šta životinja oseća. Kada im pas spusti uši, one tačno znaju da li je u pitanju strah, bol ili samo loš dan. Ova emocionalna antena ih čini idealnim vlasnicima.

Pripadnici ovog znaka često udomljavaju napuštene mačke, pomažu starim psima i ne mogu da prođu pored povređene ptice. Njihov dom obično liči na malo prihvatilište. Nije im teško da ustanu usred noći da provere kako se ljubimac oseća.

Ribe svojim ljubimcima pričaju kao ljudima. Pevaju im, pričaju im o svom danu, pa čak i traže savet. Zvuči smešno, ali upravo ta povezanost stvara nezamenjivu emocionalnu vezu koja traje godinama.

Bik: Obožavaoci kućnih ljubimaca koji vole rutinu i red

Dok Ribe vole srcem, Bik voli kroz konkretna dela. Njihov ljubimac uvek ima najkvalitetniju hranu, najudobniji krevet i tačno raspored obroka. Bik ne improvizuje kada je ljubav u pitanju.

Pripadnici ovog znaka su poznati po strpljenju koje se idealno uklapa sa potrebama životinja. Bikovi nikada ne podižu glas na psa niti gube živce zbog izgreba na kauču. Razumeju da je životinja biće sa karakterom, ne predmet.

Vole fizički kontakt, češljanje, maženje i duge šetnje. Upravo to životinje obožavaju kod njih, jer osećaju mir i sigurnost u njihovom prisustvu.

Po čemu se najveći zaštitnici životinja razlikuju od ostalih

Ribe i Bik dele jednu osobinu koja ih izdvaja. Nikada ne posmatraju ljubimca kao obavezu. Evo šta ih konkretno čini posebnim:

Veterinarske preglede ne preskaču ni kada su sami u finansijskom škripcu

Planiraju odmore tako da ljubimac može da ide sa njima ili da bude u dobrim rukama

Ulažu u edukaciju o ponašanju, ishrani i bolestima životinja

Aktivno pomažu udruženjima i sklonjištima, makar donacijom hrane

Mala greška koju ovi znakovi prave

Iako su najveći ljubitelji životinja, Ribe i Bik ponekad preteraju. Ribe usvajaju previše životinja iz sažaljenja, pa ne stignu svakoj da posvete dovoljno pažnje. Bikovi prehranjuju ljubimce iz čiste ljubavi, što vodi u gojaznost.

Granica između brige i razmaženosti je tanka. Ko je prepozna na vreme, dobija savršenog životnog saputnika sa četiri noge.

