Dva znaka zauvek rešavaju probleme sa novcem – ove nedelje očekuje ih zvezdano blago!

Karta do bogatstva – ova 2 znaka postižu trajnu novčanu stabilnost, horoskop im obećava blago!

Postoje dva znaka čija finansijska rešenja nisu privremena, već za sva vremena. Bik i Jarac su predodređeni za finansijsku stabilnost, ali ove nedelje je na snazi poseban planetarni trigon. Aspekt Saturna i Venere otvara im vrata za „zvezdano blago“ – nagradu za godine discipline i strpljenja.

Saznajte kako ova dva znaka postižu finansijsku stabilnost i koje njihove taktike možete odmah primeniti u svom životu.

Bik: Zašto novac ulaže samo u sigurno?

Bik (kojim vlada Venera) novac ne posmatra kao valutu, već kao vrednost. Njihova Stabilnost dolazi iz sporog, ali sigurnog ulaganja. Oni su skeptični prema brzom profitu i oslanjaju se isključivo na materijalnu sigurnost. Njihova rešenja su uvek trajna – kupuju nekretnine, zemlju, ili ulažu u zlato. Zato im se ove nedelje, zbog povoljnog aspekta Venere, otvaraju stabilni izvori priliva iz dugoročnih projekata, čime rešavaju poslednji veći dug.

Tri finansijske lekcije od Bika: Investiranje u Vrednost: Kupujte ono što traje (ne trendove).

Fizička Sigurnost: Oslonite se na imovinu koja ne može nestati preko noći.

Spavanje na Novcu: Držite novac na sigurnom mestu, čak i po cenu sporijeg rasta.

Pročitajte i: Ćup zlata je vaš! 3 znaka su rođena da uvek imaju novac, uspeh i bogatstvo su im zagarantovani

Jarac: Kako disciplinom postaju milioneri?

Jarac (kojim vlada Saturn) je finansijski strateg Zodijaka. Njihovu Stabilnost ne donosi izobilje, već struktura. Oni su majstori budžetiranja, štednje i odricanja. Oni žive po Saturnovom pravilu: „Rad u mladosti donosi nagradu u starosti.“ Njihova rešenja su vezana za karijeru, status i dugoročne planove. Zato Jarca ove nedelje očekuje nagrada za dugogodišnji trud – povišica, veliko unapređenje ili ugovor koji garantuje sigurnu Stabilnost godinama unapred, zbog direktnog Saturnovog uticaja na polje posla.

Tri zlatna pravila Jarčeve štednje: Gvozdeni Budžet: Tretirajte budžet kao zakon koji se ne sme prekršiti.

Cilj Prvo: Štedite za cilj (penzija, kuća) pre nego što potrošite na bilo šta drugo.

Odricanje: Prihvatite odricanje danas kao investiciju u bolju Stabilnost sutra.

Njihove lekcije: Put do vaše finansijske slobode

Bilo da ste spori i oprezni kao Bik, ili disciplinovani i ambiciozni kao Jarac – suština je ista: uspeh zahteva plan. Ne morate biti rođeni u ovim znacima, ali morate usvojiti njihove principe. Oni ne čekaju na zvezdano blago; oni ga grade.

Zatvorite tu rupu! (Poruka astrologa Ane Marinković) Kao astrolog, garantujem da je vaša stabilnost stvar izbora, ne sudbine. Izaberite jednu taktiku Bika i jednu taktiku Jarca i primenite ih ove nedelje. Za godinu dana, prepoznaćete svoju finansijsku slobodu. Počnite odmah!

Podelite ovaj tekst sa Bikom i Jarcem i čestitajte im na finansijskoj slobodi!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com