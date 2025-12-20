Dve moćne planete donose im bogatstvo i sreću, 2026. ovi znakovi bukvalno će se kupati u novcu

Obilje stiže za sedam horoskopskih znakova u 2026. godini. Dve moćne planete udružile su se i pomažu im da privuku značajno izobilje u svoj život.
Obilje se može pojaviti na mnogo načina, bilo da je finansijsko ili obilje sreće, prijateljstva ili dobrih vibracija.
U astrologiji, obilje obično uključuje dve finansijske planete, Jupiter i Veneru. Tokom godine, ove dve planete se poravnavaju na načine koji pomažu svakom od ovih astroloških znakova da privuku obilje u svoj život.
1. Ovan – iznenadne prilike za bogatstvo
2026. godine, Uran ostaje u vašoj drugoj kući novca do kraja aprila, stvarajući bogatstvo kroz iznenadne prilike. Na vama je da iskoristite priliku i ostvarite je, jer sa Uranom uključenim, iznenadna prilika može nestati jednako iznenada kao što se može pojaviti.
Od jula, Jupiter u znaku Lava pravi trigon sa vašim Suncem. Ovo je pozitivan aspekt koji generiše obilje i sreću.
2. Blizanci – sprovedite ideje, stvaraju obilje
Jupiter, planeta dobitka i širenja, tranzitira kroz vašu drugu kuću novca do 30. juna. Pošto druga kuća vlada prihodima, videćete povećanje u prvoj polovini godine.
Kada Jupiter napusti Raka krajem juna, ulazi u Lava, odnosno vašu treću kuću. Ovo stvara obilje koje proizilazi iz određene ideje koju imate i sprovedete u delo.
3. Rak – Jupiter je u vašem znaku, srećni ste!
Srećni ste, Jupiter je u vašem znaku do 30. juna. Jupiter tranzitira kroz vaš znak samo svakih 12 godina. Ova energija proširuje vaš život na mnogo načina, što može uključivati finansijsko izobilje. Kada Jupiter napusti Raka i pređe u Lava 30. juna, ulazi u vašu drugu kuću novca, gde ostaje naredne godine. Kada Jupiter tranzitira kroz vašu drugu kuću, obično vidite povećanje prihoda.
U 2026. godini, Pluton u Vodoliji tranzitira kroz vašu osmu kuću novca i investicija drugih ljudi, tako da možete videti i dobit od ovoga. Ove dve moćne planete dugo su na vašoj strani.
4. Lav – planete vam povećavaju šanse za uspeh
Od 30. juna pa nadalje, Jupiter tranzitira kroz vaš znak. Ovo se dešava jednom svakih 12 godina, a kada Jupiter tranzitira kroz vaš znak, možete videti rast i izobilje. Možda ćete videti rast na mnogo načina u 2026. godini, a život uopšte izgleda lakše.
Moraćete da ovo učinite da funkcioniše za vas i da tražite prilike, umesto da se samo osećate tako dobro da verujete da će vam izobilje automatski doći bez napora. Možda, ali možete povećati svoje šanse za uspeh tražeći prilike.
5. Strelac – stabilnost i bogatstvo može potrajati
Saturn pravi trigon sa vašim Suncem ove godine. Iako ovo nije nužno pokazatelj bogatstva, to je pokazatelj stabilnosti i može predstavljati spor, ali trajan rast.
Jupiter u Raku tranzitira kroz vašu osmu kuću investicija i novca drugih ljudi do 30. juna. Kada Jupiter tranzitira kroz ovu kuću, generalno stičemo izobilje kroz prihode, prihode partnera, investicije, nasledstvo i kredite.
6. Jarac – veći finansijski dobitak na vidiku
Pluton u Vodoliji tranzitira kroz vašu drugu kuću novca, tražeći da na neki način restrukturirate svoje finansije. Ovo je veoma moćna energija u smislu izobilja.
30. juna, Jupiter ulazi u Lava, odnosno vašu osmu kuću. Kada se to desi, generalno vidimo finansijski dobitak, posebno od partnera, nasledstva, investicija ili kredita.
7. Ribe – finansijsko obilje kroz veću disciplinu i štednju
Saturn tranzitira kroz vašu drugu kuću novca, što znači da je vreme da se ozbiljnije pozabavite svojim finansijama i prihodima. Ova energija privlači finansijsko izobilje kroz veću disciplinu u vezi sa trošenjem i štednjom.
Kada Jupiter uđe u Lava 30. juna, ulazi u vašu šestu kuću posla. Tokom ovog vremena možete videti povećanje većih i boljih mogućnosti na poslu, a vaše izobilje dolazi kroz vaš posao u obliku povećanja plate ili bolje prilike.
(Krstarica/YourTango)
