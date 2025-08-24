Dvolični, hladni, podmukli: Zabiće vam nož u leđa, a trepnuti neće!

Ovim horoskopskim znakovima se ne može verovati

Ovan tvrdi da je odan, ali njegovi postupci govore drugačije, Lav je ambiciozan i olako se odriče prijatelja, dok je jedan znak onaj prijatelj koji će vam „zabiti nož u leđa“, a pritom će vam se u isto vreme i smejati.

Ovan

Ovan je prvi na listi. Oni za sebe tvrde da su odani prijatelji, ali njihovi postupci su ponekad vrlo upitni. Čine se prijateljski nastrojenim, ali kada uoče priliku za napredovanje, čak i ako to znači izdati svoje najbolje prijatelje, ne prezaju ni pred čim.

Blizanci

Blizanci nisu uvek odani. To je specifičnost Blizanaca na koju svi treba da obrate pažnju i da se ne opuštaju. Uspešni su glumci i nemaju problem da se ponašaju kao vaši najbolji prijatelj jedan dan, a već sledeći vam okreću leđa.

Lav

Lavovi su potpuni oportunisti. Nije da su zli, ali zapravo su vrlo nestabilni i lako im se mogu okrenuti stvari u glavi. Lav samo želi da se popne do vrha, zbog čega će se, ako je potrebno, odreći svojih prijatelja.

Škorpija

Škorpija je totalni divljak. Sa tako nepredvidivom i tajanstvenom ličnošću teško je da predvidite šta bi bio njen sledeći korak. I kada je prijateljstvo u pitanju, ne računajte na njihovu odanost. Škorpija je previše ambiciozna da bi svoja prijateljstva i osećanja drugih stavila na prvo mjesto.

Ribe

Riba je takođe onaj prijatelj koji će vam „zabiti nož u leđa“, a pritom vam se smejati. Isto tako, one su jedan od najpovršnijih znakova Zodijaka, što objašnjava zašto se pretvaraju da su vam dobri prijatelji, iako u stvarnosti traže načine da vas zgaze, piše MSN.

