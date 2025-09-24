Dvolični i majstori u manipulacijama: Ovo su 3 najveća lažova po horoskopu

Pojedini horoskopski znakovi mogu biti dvolični, manipulativni i skloni osuđivanju ljudi.

Neke je nemoguće uhvatiti na delu, a jedno je sigurno – takvim ljudima se definitivno ne može verovati. U astrološkom svetu, „lažljivost“ se ne posmatra nužno kao zla namera, već kao sklonost ka manipulaciji, izbegavanju istine ili kreativnom predstavljanju stvarnosti.

Neki znakovi imaju izraženiju sposobnost da „iskrive istinu“, bilo da je to iz potrebe za zaštitom, zabavom ili kontrolom situacije.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Majstori komunikacije, ali i dvostrukih poruka.

Mogu menjati mišljenje iz sata u sat, pa deluju neiskreno.

Njihove „laži“ su često bezopasne — više kao preuveličavanja ili izbegavanje konflikta.

Oni su jedan od najpretvornijih horoskopskih znakova. Izgledaju prijateljski raspoloženi na prvi pogled, ali zapravo su spremni da vam zabodu nož u leđa i obožavaju da šire tračeve. Pred vama glume su vam prijatelji samo kako bi saznali sve vaše tajne.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Tajanstven i zatvoren, često skriva istinu da bi zadržao kontrolu.

Njegove laži su duboke i strateške, često motivisane emocijama ili osvetom.

Ne otkriva sve karte, čak ni najbližima.

Njima se nikada ne može verovati. Svoje namere uvek drže u tajnosti i pretvaraju se. U lice vam govore „slatke“ stvari i teraju vas da verujete da im je stvarno stalo do vas.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Imaju tendenciju da beže od stvarnosti, pa ponekad izmišljaju „lepšu verziju“ događaja.

Njihove laži su često emotivne — žele da zaštite sebe ili druge.

Mogu se izgubiti u sopstvenim fantazijama.

Njihov stav zavisi o njihovom raspoloženju. Dobri su u manipulaciji, a razlog njihovog pretvaranja je što su nesposobni da ljudima u lice kažu šta misle, već obožavaju da glume da im se sviđaju stvari koje potajno mrze.

