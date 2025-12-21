Džepovi prazni? Do petka stiže brdo para – samo 4 znaka pune novčanike, ostali ostaju praznih ruku

Finansijska situacija se na zvezdanom nebu drastično menja, a planetarni aspekti ukazuju na ozbiljne novčane prilive u narednih nekoliko dana. Mnogi su se pitali kada će se trud konačno isplatiti, a odgovor je jasan: do petka stiže brdo para za one koji su pod zaštitom trenutnih tranzita. Dok će veći deo Zodijaka morati da sačeka drugu priliku, četiri znaka će bukvalno prodisati.

Ko dobija pare do kraja nedelje?

Prvi na spisku su Bikovi. Vama se otvaraju neka stara vrata za koja ste mislili da su zauvek zaključana. Neko ko vam duguje novac setiće se da postoji, ili će vam leći neka zaostala isplata o kojoj sanjate mesecima. Ne trošite sve odmah na kafanu, ostavite nešto i sa strane.

Lavovi, kod vas situacija ide kao podmazano. Vi ste poznati po tome da volite luksuz, a do petka će vam se ukazati prilika da zaradite preko neke „usputne“ kombinacije. Nije to nikakva filozofija, samo budite brzi i ugrabite šansu čim se pojavi jer do petka stiže brdo para pravo u vaše ruke.

Srećni znaci kojima se smeši dobitak

Škorpije, vi imate taj instinkt da namirišete gde je novac. Ove nedelje vam intuicija radi 100 na sat. Moguć je neki iznenadni bonus ili nagrada na poslu koju niste očekivali. Pusti priče onih koji kažu da se ne može preko noći – vama će se baš to desiti.

Vodolije, vi ste uvek u nekim svojim oblacima, ali sad je vreme da se spustite na zemlju jer vas čeka ozbiljan finansijski pomak. Možda je u pitanju neki novi ugovor ili prodaja nečega što vam samo skuplja prašinu. Vidim da vam se novčanik ozbiljno puni, a osmeh na licu biće još veći kad vidite stanje na računu.

Šta da rade ostali znaci?

Ako niste na ovoj listi, nemojte da padate u depresiju. Nije smak sveta, samo nije vaš trenutak za prosipanje para. Za vas važi ono staro pravilo: „čuvaj bele pare za crne dane“. Sačekajte sledeću priliku, jer do petka stiže brdo para samo onima koji su pod direktnim uticajem Jupitera ove nedelje.

Provereno radi, samo pratite znakove pored puta i ne zalećite se u troškove koje ne možete da pokrijete. Sreća je prevrtljiva, ali ove nedelje se baš ovim četvoro „namestila“ kako treba.

