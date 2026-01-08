Džepovi se pune: 3 znaka od sredine januara valjaće se u parama, novac počinje da stiže sa svih strana

Od sredine januara ova tri znaka horoskopa ulaze u period kada će novac početi da pristiže bez prestanka, a finansijski problemi se polako tope. Džepovi se pune, a dugovi nestaju.
Ova 3 znaka u januaru konačno izlaze iz krize i oslobađaju se starih dugova, stiže naplata za sav trud i onaj dugo čekani pun novčanik i džepovi se pune polako ali sigurno.. Iako početak godine obično nosi nervozu od novog, za Bikove, Lavove i Jarčeve, januar donosi velike promene.
Bik – bolje poslovne prilike ili vraćanje starog duga
Bikovi će doživeti pravi preokret bolje poslovne prilike, povratak starih dugova i novo finansijsko olakšanje. Konačno će moći da dišu punim plućima.
Lav – brzi novčani dobici
Lavovi, koji obožavaju velike planove, sada vide kako njihovi projekti počinju da donose brze novčane dobitke. Njihova sreća i sigurnost u poslovima su na visokom nivou.
Jarac – rast zarade, smanjenje dugova i štednja
Jarčevi će ubrzo početi da beru plodove svog truda. Rast zarade, smanjenje dugova i čak štednja su na pomolu. Za sve tri znakove, važno je da pametno iskoriste ovaj talas i ne troše previše tokom prazničnog perioda.
