Džepovi se pune: 3 znaka od sredine januara valjaće se u parama, novac počinje da stiže sa svih strana

Iako januar obično nosi nervozu od novog, zbog para, za Bikove, Lavove i Jarčeve, donosi preokrete. Džepovi se pune ,pare stižu sa svih strana

Od sredine januara ova tri znaka horoskopa ulaze u period kada će novac početi da pristiže bez prestanka, a finansijski problemi se polako tope. Džepovi se pune, a dugovi nestaju.

Ova 3 znaka u januaru konačno izlaze iz krize i oslobađaju se starih dugova, stiže naplata za sav trud i onaj dugo čekani pun novčanik i džepovi se pune polako ali sigurno.. Iako početak godine obično nosi nervozu od novog, za Bikove, Lavove i Jarčeve, januar donosi velike promene.

Bik – bolje poslovne prilike ili vraćanje starog duga

Bikovi će doživeti pravi preokret bolje poslovne prilike, povratak starih dugova i novo finansijsko olakšanje. Konačno će moći da dišu punim plućima.

Lav – brzi novčani dobici

Lavovi, koji obožavaju velike planove, sada vide kako njihovi projekti počinju da donose brze novčane dobitke. Njihova sreća i sigurnost u poslovima su na visokom nivou.

Jarac – rast zarade, smanjenje dugova i štednja

Jarčevi će ubrzo početi da beru plodove svog truda. Rast zarade, smanjenje dugova i čak štednja su na pomolu. Za sve tri znakove, važno je da pametno iskoriste ovaj talas i ne troše previše tokom prazničnog perioda.

(Krstarica/Informer.rs)

