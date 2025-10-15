Džuna je bila najpoznatija svetska astrološkinja, a tvrdila je da samo oni imaju moć i viziju da osvoje svet!

Evgeniju Juvaševnu Davitašvili šira javnost zna kao najpoznatiju rusku astrološkinju i isceliteljku, poznatu pod nadimkom Džuna.

Autor je brojnih knjiga, piše pesme i bavi se umetničkim radom, a bila je i na poziciji predsednice javne organizacije „Međunarodna akademija alternativnih nauka“.

Njeni astrološki saveti bili su veoma cenjeni, te su ljudi dolazili kod nje iz svih delova planete. Iako je preminula 2015. godine, njene reči se i dalje pamte, a Džuna je istakla da samo tri zodijačka znaka imaju snagu, viziju i duhovnu moć da mogu da ostvare sve što zamisla, čak i da osvoje svet!

Ovan

Život Ovna je poput rolokoster, a sve zbog njihovog posebnog karaktera. Predstavnici ovog astrološkog znaka, kako je Džun verovala, stalno žele sve odjednom. Ali zaboravljaju da život nije bajka i da nisu u zemlji čuda.

Međutim, kombinacija više različitih okolnosti može dati slične rezultate. S druge strane, spremnost Ovna na bilo kakav ishod i žrtvu je ogromna garancija uspeha.

Ovaj horoskopski znak je otvoren i iskren, njegovi predstavnici su puni zanimljivih trikova i spremni su da pokušaju da ih primene, tvrdila je astrološkinja Džuna.

Lav

Lav je grabežljivac, to jest onaj koji nije samo spreman da uništi sve na svom putu, već i onaj koji zna da vreba. Ako ste dobro upoznati sa čak jednim astrološkim Lavom, verovatno već znate koliko vešto mogu da čekaju i koliko mogu biti teške njihove strateške igre.

Astrološkinja Džuna je primetila da je njihova sposobnost čekanja ponekad jednostavno neverovatna – to mogu biti godine doslednog i jasnog očekivanja trenutka kada morate da napravite oštar priliv energije, niz aktivnosti i na kraju dobijete zasluženu nagradu. Istovremeno, Lavovi ne mogu odustati ako nisu uspeli. Oni će smisliti novi plan i krenuti dalje. Sposobnost ovog znaka da preuzme kontrolu nad sobom jednostavno je neverovatna.

Ribe

Astrološkinja Džun je verovala da je ovaj horoskopski znak svakako potcenjivan, ali uzalud. U početku tihe Ribe, brzo sve savladaju u novom timu, ne vole sporove i nesmetano kreću ka svom cilju. Uprkos činjenici da Ribe izgledaju zatvoreno, u njihovoj se glavi zapravo događa aktivan misaoni proces. Sve dok se pitate zašto su tako čudne i udaljene, Ribe brzo istražuju celu situaciju i preuzimaju kontrolu nad apsolutno svim.

Uvek su jedan korak ispred. Oni znaju kako da deluju krajnje pasivno u periodu kada se drugi svađaju. Oni znaju da zarade novac na način kome nika ne bi palo na pamet. To je veština koju Ribe efikasno koriste.

