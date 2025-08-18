Egipatski horoskop je neverovatno precizan, a za ova 3 znaka tvrdi da su najsrećnija!

Starim Egipćanima su zvezde značile na poseban način, pa pogledajte da li pripadate znaku njihovog horoskopa kome se predviđa srećna sudbina…

Egipatski horoskop se sastoji od znakova koji su sasvim drugačiji od klasičnih znakova Zodijaka na koje smo navikli i zapadne astrologije. Egipatski horoskop govori o posebnim vrednostima i karakteristikama znakova, a tri se izdvajaju po srećnoj sudbini i ličnosti.

NIL (rođeni od 1. do 7. januara, od 16. do 28. juna, od 1. do 7. septembra i od 18. do 26. novembra)

GEB (rođeni od 12. do 28. februara i od 20. do 31. avgusta)

HORUS (rođeni od 20. aprila do 8. maja i od 12. do 19. avgusta)

Šta govori egipatski horoskop o njima?

NIL

(rođeni od 1. do 7. januara, od 16. do 28. juna, od 1. do 7. septembra i od 18. do 26. novembra)

Nil je prvi znak egipatskog horoskopa i predstavlja novi početak i pozitivne životne promene. Ovaj znak je simbol plodnosti i uspeha, a ljudi koji ga nose imaju vrlo smirenu energiju i prirodu. Njihova prednost je to što neguju ljubav prema sebi. Ne vole sukobe i uvek teže da sačuvaju mir oko sebe. Vođeni su često strastima, ali koliko su strastveni, toliko su i mudri.

Tajna njihovog uspeha je što vešto posmatraju svet oko sebe i to iskustvo koriste za planiranje svojih aktivnosti u budućnosti. Vrlo su praktični, ali i bistroumni. Imaju razvijenu harizmu i lako privlače ljude oko sebe. Vole materijalnu sigurnost i zaslužene nagrade, ali i veruju da je pomoć drugima preduslov za dobar život.

GEB

(rođeni od 12. do 28. februara i od 20. do 31. avgusta)

Geb je prema legendi bio staroegipatski bog zemlje, a osobe koje su rođene u ovom znaku imaju dobro srce, emotivni su i stalo su u kontaktu sa osećanjima i potrebama drugih ljudi. Vrko su intuitivni i posvećuju pažnju ličlnom duhovnom razvoju, pa ponekad, tako zamišljeni i mistični, mogu izgledati kao da su zatvoreni u sebe.

Zaštitnički su nastrojeni, a njihova harizma i odanost čine da budu idealni partneri u ljubavi. Uglavnom imaju bogat socijalni život, dobre odnose sa porodicom i prijateljima. Iako su vrlo osetljivi, znaju kako da sačuvaju pribranost i takt. U karijeri kombinuju duhovnu svest sa intelektom, a najvipše im odgovaraju poslovi koji se tiču pisanja, predavanja i savetovanja.

HORUS

(rođeni od 20. aprila do 8. maja i od 12. do 19. avgusta)

U staroegipatskoj mitologiji Horus simbolizuje zvezdu i nebo i simbol je sokola. Ljudi rođeni u ovom znaku vrlo su hrabri i spremni su na rizik. Imaju vrlo harizmatičnu ličnost i motivisani su uspehom i isprobavanjem novih stvari. Ne dozvoljavaju da ih od ostvarenja snova udaljava strah od neuspeha. Optimisti su i trude se da u životu ispune vlastitu misiju.

Oni su vođe koji su dobri u motivisanju i nadahnjivanju drugih. Imaju puno energije koju ulažu u svoje ambicije i porodicu. Imaju ljubaznu, nežnu narav i strpljivi su slušaoci. Mogu lako smisliti rešenja za mnoge izazove i kao prijatelji su idealni savetodavci. Vole sigurnost i učiniće sve što je potrebno kako bi je uvek imali.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com