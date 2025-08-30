Otkrijte svoju moć: Egipatski horoskop vam otkriva koje vas božanstvo štiti

Egipatski horoskop: znakovi i njihove osobine
Egipatski Zodijak razlikuje se od modernog 12-znakovnog sistema i svaki znak nosi posebnu energiju. Pogledajte svoj znak i otkrijte koje osobine nosite:
ŠU (26. januar – 24. februar) – Bog vazduha i vetra
- Nekonvencionalan, često krši društvene norme
- Dobri i napredni ideali, ponekad teško ostvarivi
- Neprilagodljiv, ali pošten i odan sebi
IZIDA (25. februar – 26. mart) – Boginja prirode i čarobnjaštva
- Intuitivni i idealistični
- Promenljiva ćud, spoj mekoće i odlučnosti
- Skrivena sposobnost prepoznavanja stvarnosti koju drugi ne vide
OZIRIS (27. mart – 25. april) – Bog drugog sveta
- Dinamični, energični i preduzimljivi
- Brzopleti, reaguju odmah i vole promene
- Teško se dugoročno obavezuju, ali su hrabri i odlučni
AMON-RA (26. april – 25. maj) – Bog Sunca i stvaralaštva
- Prirodni lideri i motivatori
- Odgovorni i entuzijastični u ostvarivanju ciljeva
- Neprijateljski reaguje ako mu se osporava ispravnost
HATOR (26. maj – 24. jun) – Boginja neba i zemlje
- Emocionalni i empatični
- Snažne emocije, pozitivne i negativne
- Prijateljski nastrojeni, ali mogu biti naporni u ljubavi
BENU (25. jun – 24. jul) – Bog obnavljanja i vaskrsenja
- Optimistični i prilagodljivi
- Sposobni da motivišu i podignu druge
- Voljni da rizikuju, ponekad i nerazumno
ANUBIS (25. jul – 28. avgust) – Bog podzemlja
- Samostalni, poverljivi i odgovorni
- Saosećajni i altruistični
- Postaju mudraci sa dubokim uvidom u život
TOT (29. avgust – 27. septembar) – Bog mudrosti
- Spremni da rešavaju probleme i organizuju događaje
- Promišljeni, proračunati i dobronamerni
- Brzo se prilagođavaju promenama
HORUS (28. septembar – 27. oktobar) – Bog Sunca
- Ambiciozni, odvažni i agresivni
- Otporni na stres i spremni na izazove
- Optimistični i istrajni u ciljevima
VADŽET (28. oktobar – 26. novembar) – Boginja zaštitnica
- Oprezni, pouzdani i tajanstveni
- Odani prijateljima i voljenima
- Sposobni da se silovito bore kada su izazvani
SEHMET (27. novembar – 26. decembar) – Bog rata i lova
- Emocionalno površni i okrenuti materijalnom
- Neumorni u akciji i istraživanju
- Žude za novim iskustvima i uzbuđenjima
SFINGA (27. decembar – 25. januar) – Čuvar blaga
- Postojani i istrajni u ciljevima
- Sposobni da se taktički prilagode situacijama
- Održavaju kontakte sa mnogim, ali prisni sa retkima
Koji znak ste vi? Da li se pronalazite u opisu svog egipatskog horoskopa?
Podelite u komentarima svoja iskustva!
