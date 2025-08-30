Otkrijte svoju moć: Egipatski horoskop vam otkriva koje vas božanstvo štiti

Egipatski horoskop: znakovi i njihove osobine

Egipatski Zodijak razlikuje se od modernog 12-znakovnog sistema i svaki znak nosi posebnu energiju. Pogledajte svoj znak i otkrijte koje osobine nosite:

ŠU (26. januar – 24. februar) – Bog vazduha i vetra

Nekonvencionalan, često krši društvene norme

Dobri i napredni ideali, ponekad teško ostvarivi

Neprilagodljiv, ali pošten i odan sebi

IZIDA (25. februar – 26. mart) – Boginja prirode i čarobnjaštva

Intuitivni i idealistični

Promenljiva ćud, spoj mekoće i odlučnosti

Skrivena sposobnost prepoznavanja stvarnosti koju drugi ne vide

OZIRIS (27. mart – 25. april) – Bog drugog sveta

Dinamični, energični i preduzimljivi

Brzopleti, reaguju odmah i vole promene

Teško se dugoročno obavezuju, ali su hrabri i odlučni

AMON-RA (26. april – 25. maj) – Bog Sunca i stvaralaštva

Prirodni lideri i motivatori

Odgovorni i entuzijastični u ostvarivanju ciljeva

Neprijateljski reaguje ako mu se osporava ispravnost

HATOR (26. maj – 24. jun) – Boginja neba i zemlje

Emocionalni i empatični

Snažne emocije, pozitivne i negativne

Prijateljski nastrojeni, ali mogu biti naporni u ljubavi

BENU (25. jun – 24. jul) – Bog obnavljanja i vaskrsenja

Optimistični i prilagodljivi

Sposobni da motivišu i podignu druge

Voljni da rizikuju, ponekad i nerazumno

ANUBIS (25. jul – 28. avgust) – Bog podzemlja

Samostalni, poverljivi i odgovorni

Saosećajni i altruistični

Postaju mudraci sa dubokim uvidom u život

TOT (29. avgust – 27. septembar) – Bog mudrosti

Spremni da rešavaju probleme i organizuju događaje

Promišljeni, proračunati i dobronamerni

Brzo se prilagođavaju promenama

HORUS (28. septembar – 27. oktobar) – Bog Sunca

Ambiciozni, odvažni i agresivni

Otporni na stres i spremni na izazove

Optimistični i istrajni u ciljevima

VADŽET (28. oktobar – 26. novembar) – Boginja zaštitnica

Oprezni, pouzdani i tajanstveni

Odani prijateljima i voljenima

Sposobni da se silovito bore kada su izazvani

SEHMET (27. novembar – 26. decembar) – Bog rata i lova

Emocionalno površni i okrenuti materijalnom

Neumorni u akciji i istraživanju

Žude za novim iskustvima i uzbuđenjima

SFINGA (27. decembar – 25. januar) – Čuvar blaga

Postojani i istrajni u ciljevima

Sposobni da se taktički prilagode situacijama

Održavaju kontakte sa mnogim, ali prisni sa retkima

Koji znak ste vi? Da li se pronalazite u opisu svog egipatskog horoskopa?

Podelite u komentarima svoja iskustva!