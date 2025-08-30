Otkrijte svoju moć: Egipatski horoskop vam otkriva koje vas božanstvo štiti

 –  
Ilustracija drevnih egipatskih bogova kao što su Ra, Horus i Anubis.
Foto:Pixabay/ArtsyBee
Zapamtite da zvezde retko greše – stari Egipćani verovali su da zvezde oblikuju sudbinu čoveka!

Egipatski horoskop: znakovi i njihove osobine

Egipatski Zodijak razlikuje se od modernog 12-znakovnog sistema i svaki znak nosi posebnu energiju. Pogledajte svoj znak i otkrijte koje osobine nosite:

ŠU (26. januar – 24. februar) – Bog vazduha i vetra

  • Nekonvencionalan, često krši društvene norme
  • Dobri i napredni ideali, ponekad teško ostvarivi
  • Neprilagodljiv, ali pošten i odan sebi

IZIDA (25. februar – 26. mart) – Boginja prirode i čarobnjaštva

  • Intuitivni i idealistični
  • Promenljiva ćud, spoj mekoće i odlučnosti
  • Skrivena sposobnost prepoznavanja stvarnosti koju drugi ne vide

OZIRIS (27. mart – 25. april) – Bog drugog sveta

  • Dinamični, energični i preduzimljivi
  • Brzopleti, reaguju odmah i vole promene
  • Teško se dugoročno obavezuju, ali su hrabri i odlučni

AMON-RA (26. april – 25. maj) – Bog Sunca i stvaralaštva

  • Prirodni lideri i motivatori
  • Odgovorni i entuzijastični u ostvarivanju ciljeva
  • Neprijateljski reaguje ako mu se osporava ispravnost

HATOR (26. maj – 24. jun) – Boginja neba i zemlje

  • Emocionalni i empatični
  • Snažne emocije, pozitivne i negativne
  • Prijateljski nastrojeni, ali mogu biti naporni u ljubavi

BENU (25. jun – 24. jul) – Bog obnavljanja i vaskrsenja

  • Optimistični i prilagodljivi
  • Sposobni da motivišu i podignu druge
  • Voljni da rizikuju, ponekad i nerazumno

ANUBIS (25. jul – 28. avgust) – Bog podzemlja

  • Samostalni, poverljivi i odgovorni
  • Saosećajni i altruistični
  • Postaju mudraci sa dubokim uvidom u život

TOT (29. avgust – 27. septembar) – Bog mudrosti

  • Spremni da rešavaju probleme i organizuju događaje
  • Promišljeni, proračunati i dobronamerni
  • Brzo se prilagođavaju promenama

HORUS (28. septembar – 27. oktobar) – Bog Sunca

  • Ambiciozni, odvažni i agresivni
  • Otporni na stres i spremni na izazove
  • Optimistični i istrajni u ciljevima

VADŽET (28. oktobar – 26. novembar) – Boginja zaštitnica

  • Oprezni, pouzdani i tajanstveni
  • Odani prijateljima i voljenima
  • Sposobni da se silovito bore kada su izazvani

SEHMET (27. novembar – 26. decembar) – Bog rata i lova

  • Emocionalno površni i okrenuti materijalnom
  • Neumorni u akciji i istraživanju
  • Žude za novim iskustvima i uzbuđenjima

SFINGA (27. decembar – 25. januar) – Čuvar blaga

  • Postojani i istrajni u ciljevima
  • Sposobni da se taktički prilagode situacijama
  • Održavaju kontakte sa mnogim, ali prisni sa retkima

Koji znak ste vi? Da li se pronalazite u opisu svog egipatskog horoskopa?

Podelite u komentarima svoja iskustva!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com