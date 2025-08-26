Ekskluzivno: Ruski astrolog objavio horoskop koji je uzdrmao Balkan – evo šta nas čeka

Ruski astrolog objavio horoskop koji je uzdrmao Balkan – predviđanja koja menjaju sve što znamo!

Astrološka scena u regionu ne pamti ovakav potres. Tamara Globa, najpoznatija ruska astrološkinja, objavila je horoskop za 2025. godinu koji je izazvao lavinu komentara, rasprava i zabrinutosti među ljubiteljima zvezda. Njena prognoza ne štedi nikoga – a posebno ne tri horoskopska znaka koji su, kako kaže, „na ivici sudbinskih promena“.

Tri znaka pod udarom

Prema Globi, Blizanci, Device i Vage ulaze u najizazovniji period u poslednjih deset godina. Retrogradni Merkur u februaru donosi haos u komunikaciji, poslovnim odnosima i porodičnim vezama. Blizanci će se suočiti sa gubicima i neizvesnošću, Device sa emotivnim lomovima, a Vage sa finansijskim preokretima koji mogu promeniti tok života.

Balkan u fokusu zvezda

Zanimljivo je da Tamara Globa u svom horoskopu posebno ističe Balkan kao energetski centar promena. „Ovaj region ulazi u fazu duhovnog čišćenja. Istina će isplivati, a ono što je bilo potisnuto – moraće da se oslobodi“, rekla je u intervjuu za ruski astrološki kanal. Prema njenim rečima, ljudi će biti primorani da se suoče sa sobom, svojim izborima i posledicama.

Šta savetuje Tamara Globa?

Globa ne širi paniku – ona poziva na budnost i introspekciju. Savetuje da se izbegavaju impulsivne odluke, da se ne ulazi u nepotrebne rasprave i da se energija usmeri ka ličnom razvoju. Posebno upozorava na period od 3. do 7. septembra 2025. godine, kada se savetuje tišina, meditacija i distanca od konflikata.

Horoskop Tamare Globa za 2025. nije samo astrološka prognoza – to je poziv na buđenje. Ako ste Blizanac, Devica ili Vaga, vreme je da se pripremite. A za sve ostale – ne škodi da poslušate zvezde. Jer kako kaže Globa: „Zvezde ne odlučuju – one upozoravaju.“

