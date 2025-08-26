Eksplozivni i agresivni: Ovo su najbezobrazniji znakovi horoskopa – oni besne, urlaju i crvene

Ako uđete u sukob sa njima, neće birati sredstva da vas povrede

Kada su svađe u pitanju, svaki horoskopski znak ima neki svoj način na koji će izraziti nezadovoljstvo. Jedni će vikati, duriti se i praviti dramu, dok će drugi biti staloženi i „na nivou“.

Pročitajte koji je taj zbog koga biste poželeli da i ne ulazite u raspravu.

Ovan

Kao predstavnik vatrenih znakova, Ovan ima vrlo kratak fitilj. U stanju je da se razbesni i zbog najmanje sitnice, a svaku uvredu doživljava kao napad na vlastiti ego. Vladar Mars ga čini nestrpljivim i agresivnim, međutim kako se brzo naljuti, još brže i oprosti. Njegovi napadi besa su burni. Ovan crveni, besni, urla, ali već u sledećem trenutku sve zaboravlja i pretvara se u pravo jagnje.

Bik

Bik je zemljani znak i to ga čini vrlo strpljivim. Neko bi pomislio da je u stanju da trpi i dok mu neko skače po glavi, ali to i nije baš tako. Istina je da niko nema takve živce kao što ima Bik, ali kada se jednom iznervira, nije ni malo ugodno biti u njegovoj blizini. Kada mu fitilj dogori do kraja pretvara se u nešto poput vulkanske erupcije. Zbog toga se svima savetuje da ne prekorače prag njegovog strpljenja, a ako to i učine, da trče koliko ih noge nose.

Blizanac

Kao vazdušni znak, Blizanac je izuzetno inteligentan i hiperaktivan. Nema napade besa i panike, ali ako je iznerviran, uzvratiće protivniku birajući prave reči u želji da ga nadmudri, ali će prethodno proceniti situaciju kako bi bio siguran da svađa neće naškoditi njegovom interesu. Brzo se odljuti, jer se vodi logikom i razumom i ne pravi probleme tamo gdje bi mogao da ima koristi. Svoju nervozu leči slušajući glasnu muziku.

Rak

Rak uopšte ne troši svoje živce na druge i ništa ne može da pokrene paniku u njemu. On se brine i razmišlja zašto se iznervirao i šta je bio uzrok tome, ali retko ima izlive besa. Skuplja gnev u sebi, a leči se odlascima u kafanu i teretanu. Nikada ne reaguje na prvu loptu, ali će iskoristiti svaku priliku da protivniku prigovara o tome šta je on sve zbog njega morao da propati. Ovakvo zadržavanje ljutnje kod Raka može da izazove različite psihosomatske probleme.

Lav

Kao i ostali vatreni znakovi, Lavovi su eksplozivni, ali ne u tolikoj meri kao što je Ovan. Vrlo su razdražljivi, ali i oni nakon izvesnog vremena zaboravljaju i prelaze preko toga. Lav reaguje odmah i pobija sve argumentima. Budući da je pravičan zna i da popusti ako vidi da je pogrešio, ali s obzirom na to da u suštini ne voli rasprave, a egocentrik je, pravovremeno će isterati svoju volju i biće sve po njegovom.

Devica

Devica se smatra najsmirenijim znakom Zodijaka. Maksimalno se kontroliše i svesna je svake svoje reči i postupka, pa kao takva retko kad ružno govori ili psuje. Zadržava emocije, ima lepo ponašanje i previše je „kulturna“ da bi otvoreno pokazala svoje nezadovoljstvo, a nezadovoljna je uvek. Smiruje živce čitajući knjigu i slušajući muziku u kući ili u kafani, a zbog skrivanja ljutnje s godinama postaje depresivna. Ako smatra da je pogriešila ili preterala, odmah će se izviniti.

Vaga

Vaga se trudi da se ne živcira ili da to barem što bolje prikrije. Pogađaju je svakakve sitnice (npr. kada je popreko pogledate), a kada shvati da se satima durila bez razloga, počeće da se mazi i pazi na vas kako bi vas odobrovoljila. Maksimum njenog besa je da se okrene i ode jer joj njena diplomatska crta karaktera ne dozvoljava da ulazi u svađe.

Škorpija

Škorpionu ne treba mnogo da bi se naljutio. Najpre počinje da provocira i uvek je spremna i na niske udarce. Zatim sledi bujica psovki, vređanja, a ponekad je u stanju i fizički da nasrne na onog ko joj je izazvao bes. Da situacija bude još gora, to joj neće biti dosta, jer mora da zadovolji i svoj osvetoljubivi nagon, pa će nakon ovog scenarija kovati plan kako da se osveti. Ona strpljivo vreba iz prikrajka i traži pravi trenutak za svoju otrovnu osvetu.

Strelac

Strelac uglavnom kida živce ljudima oko sebe jer obično kaže ono što misli i kada ga niko ništa ne pita. Kada se iznervira potpuno je nepredvidiv; ono što je sigurno je da kada jednom iznese svoj stav, ne menja ga, ali je istovremeno moguće da hladnokrvno kaže sve što misli bez želje za svađom ili da porazbija sve oko sebe od besa – da psuje, viče i lomi predmete po kući.

Jarac

Disciplinovan i organizovan Jarac se maksimalno kontroliše i trudi se da se ne razbesni. Ali, ako na kraju ne uspe u tome u stanju je da pravi buku i galamu i da se ne smiruje danima. Međutim, zbog dobrih odnosa sa okolinom spreman je na ustupke iako ima nagon da uvek sve bude po njegovom. Zna da bude vrlo neugodan ukoliko se oseti ugroženim i ide iz krajnosti u krajnost – kada vas jednom otpiše, znajte da je to zauvek i bez druge šanse.

Vodolija

Lako se naljuti, ali brzo i zaboravi. Ljuti se kada se oseća da joj neko oduzima slobodu ili da neko sumnja u nju. Budući da misli da sve najbolje zna, voli drugima da „soli“ pamet i govori im kako niko ne može da upravlja njegovom osobnošću. Krije od drugih kada je povređen, a tada postaje najopasniji – spreman na agresiju i osvetu.

Riba

Riba je preosetljiva, sve prihvata lično i zbog toga je često nadurena. Stalno menja raspoloženje i ne zna šta želi, ali zna šta ne želi. Kada neko pokuša da joj pomogne u nekoj odluci je isto nešto što je može razljutiti. Riba uglavnom svoju ljutnju zadržava za sebe, što je loše po nju jer je to kasnije vodi u depresiju i tugu. I kada se svađa, nije zlonamerna, a ako im se izvinite, sve će zaboraviti, piše b92.net.

