Emotivna kriza na vrhuncu, novac klizi iz ruku, ovaj znak do kraja novembra gubi sve!

Emotivna kriza i poslovni rizici. Najviše izazova na polju novca i ljubavi do kraja novembra osetiće Lav. Sve se urotilo da mu zagorča život.

Emotivna kriza nikad gora, poslovi nikad rizičniji. Lav ulazi u katastrofalan period! Novembar mesec donosi pravi test i to istovremeno na poslovnom planu ali i u ljubavi. Lavovi će morati da pokažu svu svoju snagu i mudrost i da strpljivo sačekaju kraj meseca za neke veće poteze.

Astrološki gledano, Lavovima se ovog meseca formiraju napeti aspekti između Venere, Saturna i Urana. To može da donese iznenadne gubitke, nesporazume i emotivna razočarenja.

Rizične finansije, novac curi

Lavovima se savetuje oprez jer finansijska ulaganja i pozajmice sada mogu da budu rizične. Troškovi viši nego što se očekuju. Mnogi Lavovi mogu da imaju osećaj da im novac „curi kroz prste“ ili da ne dobijaju ono što su zaradili.

Emotivna kriza, svađe i distance

Na emotivnom planu, Venera im stvara napetost u odnosima: moguće su svađe, prekidi ili osećaj emotivne distance. Ukratko, emotivna kriza na vrhuncu. Lavovi koji su u vezama mogu da dođu do tačke preispitivanja da li im je odnos vredan truda ili je vreme da puste ono što ne funkcioniše.

Savet astrologa

Astrološki savet je da ne donosite nagle odluke, ne trošite više nego što imate i sačekajte kraj meseca za veće poteze.

Kraj novembra donosi Lavovima važnu lekciju, a to je da ponekad moraju da pute staro da bi napravili prostor za novo.

