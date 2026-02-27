Energija Marsa i Urana donosi novac za 3 srećna znaka, finansijska suša je konačno završena

Brige oko novca konačno prestaju za Vagu, Jarca i Bika. Energija Marsa i Urana dobijaju jasan osećaj kako da reše finansijske probleme.

Finansijska suša je završena za tri horoskopska znaka počev od 27. februara 2026. godine, dana posvećenog oslobađanju nagomilanih tenzija, posebno kada je u pitanju novac. Energija Marsa i Urana pomaže im da reše sve finansijske probleme.

Kada Mars napravi kvadrat sa Uranom u petak, čekanje je završeno, a samim tim i briga. Imamo tu moćnu energiju Marsa koja vlada našim vrednostima i zadovoljstvima. Ovaj kvadrat tranzita nam daje šansu da se povučemo i vidimo šta funkcioniše, a šta ne.

Ovi astrološki znaci vide da kroz sukob možemo da izgladimo stvari. Morali smo da stignemo dovde da bismo videli kako da rešimo svoje probleme.

Finansijski, ovaj dan nam donosi lakoću i oslobađanje. Naša finansijska suša više ne postoji.

1. Bik – neko vam pomaže da rešite probleme

Računi su plaćeni i niste toliko pod stresom kao pre samo nekoliko dana. Astrološka energija petka vam ide prilično dobro. 27. februara život ne deluje toliko ispunjen finansijskim teškoćama. Energija Marsa i Urana pruža šansu i dobijate ozbiljnu priliku da uradite nešto praktično što može i će vam koristiti dugo vremena. Ono što radite danas ima istinsku trajnost.

Neko u vašem životu zna novac, i u petak će vas uzeti pod svoje okrilje i pokazati vam kako se to radi. I, pošto ste pametni i zainteresovani, pažljivo slušajte. Ono što naučite pomaže vam da sve preokrenete. Vaša finansijska suša konačno se bliži kraju.

2. Jarac – kosmos pruža osećaj stabilnosti

27. februara, Jarče, poslednji deo nečega na čemu ste radili predugo konačno se sklapa, Jarče. Njegov završetak je zadovoljavajući, jer znate da ste uradili pravu stvar i da ste je uradili dobro. Tada ste u mogućnosti da zatvorite poglavlje o jednoj konkretnoj finansijskoj teškoći.

U dobroj ste formi tokom kvadrata Marsa i Urana i dobijate jasan osećaj da se disciplina zaista isplati. Pošto sada vidite da kontrolišete svoje finansije, tačno znate šta dalje da radite. Možete štedeti, trošiti ili investirati. Trenutno vam kosmos pruža osećaj stabilnosti, jer se vaša finansijska suša završava jednom za svagda.

3. Vaga – pametni potezi donose prihode

27. februara, u vašem životu, dešava se mnogo uspešnih priča. Ovo značajno povećava vaše samopouzdanje. Ako ste se suočili sa novčanim problemima, druge stvari u vašem životu vam pomažu da ih prebrodite.

Tokom kvadrata Marsa sa Uranom, pravite pametne finansijske poteze koji se odmah isplate. U petak rešavate dug, i kada ga jednom nestane, nestao je zauvek. Naučili ste lekciju po ovom pitanju i ovog puta, ona ostaje.

Možete da prođete kroz ovaj dan znajući da duh prošlosti finansija više ne proganja vašu psihu. Jedan mali uspeh vodi do mnogo više, i osećate se dobro u životu. Lepo je znati da je vaša finansijska suša konačno završena.

(Krstarica/YourTango)

