Energija Ovna donosi neverovatnu sreću za 3 znaka od 13. do 19. aprila, samo da budu strpljivi!

Intenzivna energija Ovna doprinosi neverovatnoj sreći Blizancima, Lavu i Devici tokom od 13. do 19. aprila. Može to da potraje ceo život.

Tri horoskopska znaka privlače neverovatnu sreću cele nedelje, od 13. do 19. aprila 2026. godine, dok se energija Ovna intenzivira.

Od narednih sedam dana, energija Ovna značajno učestvuje u pet od njih. Da biste najbolje iskoristili ovu energiju usmerenu na akciju, važno je da se usredsredite.

Kako mlad Mesec i srećni stelijum Ovna dostižu vrhunac u petak, 17. aprila, vođeni ste da krenete napred i iskoristite nove početke.

Međutim, želite da se uverite da su povezani sa vašom svrhom. Ne želite samo trenutak uspeha ili sreće, već ceo život. Vežbajte strpljenje i ne žurite do cilja. Ovo je vaša šansa da manifestujete svoje snove, ali morate biti bistre glave i fokusirani da bi to učinili.

1. Lav – verujte u sebe, to je ključno

Iskoristite ovu šansu maksimalno. U petak, 17. aprila, mlad Mesec u Ovnu izlazi, zajedno sa stelijumom u ovom vatrenom znaku. Ovo stvara neverovatno intenzivnu kolekciju energije, podstičući vas ka novim počecima i izobilju. Ovan je vatreni znak kao i vi, tako da se osećate energično i entuzijastično.

Samo zapamtite da morate dobro razmisliti o tome šta želite da stvorite, umesto da pretpostavljate da sama sila može manifestovati ono što želite. Morate biti spremni da preduzmete akciju. Verovanje u sebe je ključno, kako bi mogao biti siguran u pravcu kojim zapravo želiš da kreneš.

Počinjete nešto novo u svom životu. Bilo da ste potpuno svestin toga ili ne, ovaj trenutak je onaj na koji ćete se osvrtati godinama koje dolaze i videti da se tada sve promenilo.

Pazite da sve vidite jasno i da ovom novom početku pristupate sa najvišim nivoom integriteta. To znači da nema skrivenih namera ili tajni. Pošto je Saturn deo stelijuma u ​​Ovnu, potrebno je samo vaše najbolje ja da biste iskoristili sreću koja vas okružuje.

2. Devica – nema razloga za žurbu, vežbajte strpljenje

Možda vam se čini da ne možete da odvojite vreme ili budete strpljivi prema novim poduhvatima ili idejama; međutim, nema razloga za žurbu. Energija Ovna sa svojim jačim intenzitetom može vas učiniti da se osećate kao da ste u vremenskom stisnuću da preduzmete akciju ili da vas neko u vašem životu čuje. Pa ipak, ovo je iluzija vatrenog znaka.

Vežbajte strpljenje i podsetite se da je bolje biti u toku sa univerzumom nego se boriti protiv njega. Ovo je ključno jer sezona Bika počinje u nedelju, 19. aprila. Dok vas energija Ovna tera da žudite za promenom, Bik vam pomaže da donesete sreću u život.

Ovan želi da vičete sa krova i preduzmete akciju, bez obzira na sve. Bik, s druge strane, usvaja sporiji pristup posmatranja i planiranja. Spojite ove energije zajedno kako biste mogli da stvorite promenu koja koristi vašim snovima sada i u budućnosti. Predajte se božanskom planu za svoj život, ali ostanite aktivni učesnik.

3. Blizanci – stvarajte nove veze

Budite otvoreni za nove veze. U četvrtak, 16. aprila, Mars u Ovnu se poravnava sa Plutonom u Vodoliji. Ovo je neverovatno povoljno vreme za vas da stvorite neočekivane veze i iskoristite prilike. Možda čak otkrijete svoju svrhu u ovom životu.

Mars u Ovnu vas usmerava da se fokusirate na ono što želite da stvorite za sebe. Pluton u Vodoliji vas inspiriše da se oslobodite onoga što vas je sputavalo. Ovo je vreme da počnete da živite život pod svojim uslovima kako biste mogli da privučete i sreću koja vam je namenjena.

Inspirativna energija Marsa i Plutona pomaže vam da usmerite svoj fokus ka jednom projektu, umesto da se osećate kao da morate sve da uradite odjednom. Ostanite otvoreni za ono što se pojavi, kako u pogledu mogućnosti, tako i saradnje.

Predodređeni ste za sezonu sreće, ali to se neće desiti samo. Toliko dugo ste se oslanjali na sebe, vreme je da počnete da se otvarate za vrstu veza koje mogu napraviti svu razliku.

