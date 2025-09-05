Evo koja finansijska navika uništava svaki znak horoskopa: To je glavni razlog zašto nemate para

Novac nam izmiče iz ruku na najsmešnije načine. Za neke, to su beskrajne onlajn korpe koje čekaju da budu naplaćene. Za druge, to je kupovina sveća za „ambijent“ i ostajanje bez novca mnogo pre 1. u mesecu. I dok svi imamo svoje finansijske slabosti, vaš horoskopski znak može biti tihi krivac za stalnu patnju vašeg novčanika.

Hajde da otkrijemo novčanu naviku koja uništava svaki horoskopski znak i zbog koje stalno kuburite s parama.

Ovan

Ovan se rasipa čim se pojave novi gadžeti. Nikada ne traže popust niti troše vreme na upoređivanje cena kada je uzbuđenje u kupovini.

Bik

Bik ne može da kaže ne kupovini za udobnost. Ne razmišljaju dvaput pre nego što potroše polovinu plate na otmene čaršave, premium hranu ili dekor koji opravdavaju kao „bezvremenski“.

Blizanci

Novac Blizanaca ide tamo gde ih raspoloženje odvede. Njihov bankovni račun pati od slučajnih hobija, novih knjiga ili demo aplikacija koje nikada neće koristiti.

Rak

Emocionalno trošenje je njihov zaštitni znak. Kupuju zbog udobnosti, što objašnjava zašto im frižider izgleda kao mini pekara.

Lav

Lavova slaba tačka je sve što privlači pažnju. Lav troši previše da bi izgledao kraljevski, terajući svoje novčanike da plaču bilo luksuznim satom, upadljivim cipelama ili počašćavanjem stola za večerom.

Devica

Device su perfekcionistički kupci. Kupuju bezbroj „organizacionih alata“, ali nikada ne organizuju svoj budžet.

Vaga

Vaga pati od estetske opsesije. Ako je lepo, potrebno im je. Čak i ako je to treći set lampica.

Škorpija

Škorpija je opsednuta misterioznim i „osvetničkim troškovima“. Kupuju simbole uspeha nakon što neko posumnja u njih.

Strelac

Za Strelca, spontana putovanja na koja stalno idu prazne njihov novčanik. Avionske karte ih zovu, a kofer je stalno poluspakovan.

Jarac

Jarci vredno rade, ali njihovo „nagrađivanje“ poništava disciplinu. Jedan skupi sat kasnije, ušteđevina je nestala.

Vodolija

Proslavljeni kao tehnološki zavisnici, Vodolija kupuje svaki futuristički gadžet – čak i one koji još ne rade kako treba.

Ribe

Ribe su izdašne sa pozajmljivanjem, obećavajući da će pratiti svaku rupiju, ali uvek gube račun kada sentimentalnost preuzme kontrolu.

