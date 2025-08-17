Evo koji horoskopski znak se ljubi najbolje, a koji najgore

U svetu ljubavi i romantike poljubac je jezik bez reči, ali astrolozi kažu da ruka sudbine određuje i koliko će vaš partner biti strastven. Nedavno istraživanje donosi listu od najnezadovoljavajućih do najnezaboravnijih poljubaca među horoskopskim znakovima.

Znak koji ljubi najgore

Prema astrološkim procenama, Vodolija se nalazi na dnu lestvice. Nekonvencionalna i mentalno orijentisana, ova osoba često zaboravi na fizičku bliskost i ume da poljubac učini hladnim i distanciranim.

Zašto se baš Vodolija loše ljubi?

Vodolija pristupa ljubavi kao intelektualnom eksperimentu — traži neobične oblike povezivanja, ali zaboravlja na svečanu jednostavnost strasti. Nedostatak spontanosti i emotivnog uključivanja čini njihov poljubac površnim.

Par znakova na udaru kritika

Blizanci često poljube površno i brzopleto, menjajući stil na svakih nekoliko sekundi.

Vaga, iako romantična, poljubac ponekad pretvara u prekomerno doteranu scenu, pa gubi prirodnu iskrenost.

Znak koji ljubi najbolje

Na suprotnoj strani spektra, Škorpije su neprikosnoveni majstori poljupca. Intenzivni, senzualni i puni strasti, oni svaki susret pretvaraju u vatrenu noć neverovatne hemije.

Šta Škorpiju čini kraljem poljubaca?

Duboka emocionalna povezanost, odlučnost i instinktivna strast — ovo su sastojci njihovog potpisa. Škorpije nikada ne žure, istražuju svaki detalj, održavaju kontakt očima i prepliću dahove, ostavljajući bez daha.

Kako svaki znak može poboljšati svoje veštine ljubljenja

Bez obzira na astrološku matricu, pravila su ista: opuštenost, slušanje partnerovih reakcija, ritam i raznovrsna tehnika. Uz vežbu, pažnju i malo hrabrosti, čak i oni na dnu tabele mogu postati pravi virtuozi u ljubljenju.

