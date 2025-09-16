Evo šta donosi retro Uran svim znakovima horoskopa u narednih 7 godina – pripremite se dobro

Evo šta te čeka i kako će to da utiče na tebe!

Zamislite ovo – narednih sedam godina Uran ide retrogradno kroz Blizance! Da, sedam godina promena i neočekivanih obrta koji će oblikovati naše živote na načine koje možda ni ne slutimo. Od toga kako koristimo tehnologiju, do sitnica poput dopisivanja u grupnim četovima – sve će se promeniti, i to brzo.

Uran, planeta pobune i iznenađenja, ušao je u Blizance 7. jula, prvi put posle više od osam decenija. Ako mislite da će život ostati isti, pripremite se za iznenađenja. Ovaj ciklus traje do 2033. i fokusira se na komunikaciju, razmenu ideja i svakodnevnu upotrebu tehnologije.

Proteklih sedam godina Uran je bio u Biku, i tu su glavne teme bile stabilnost, novac i osećaj sigurnosti. Sada, u Blizancima, energija se pomera – više je reči, više ideja, više povezanosti. Ovo je period za razmišljanje izvan ustaljenih okvira i spremnost da kažete ono što stvarno mislite.

Istorija nas podseća koliko ovakvi ciklusi mogu biti moćni. Kada je Uran poslednji put bio u Blizancima, od 1941. do 1949, svet je video revoluciju u medijima, razvoju računara i diplomatiji. Da li možete da zamislite koliko ideje i reči mogu da promene tok istorije?

Danas astrolozi predviđaju eksploziju veštačke inteligencije, društvenih mreža, kvantnih računara, pa čak i novih načina putovanja. Naravno, uz napredak dolaze i izazovi – dezinformacije i društvene podele neće se same rešiti.

Ali, suština Urana u Blizancima nisu samo tehnologija i trendovi. Ovo je poziv da se otvorite, razmišljate drugačije i razvijete fleksibilnost. Vaše reči, ideje i veze – sve to postaje gradivni materijal budućnosti u ovom ciklusu.

Uran će se nakratko vratiti u Bika 7. novembra, a zatim, od 25. aprila 2026. do 22. maja 2033., konačno ostati u Blizancima. Spremni ste da uhvatite talas promena ili ćete ga posmatrati sa strane?

Da li ste spremni za budućnost?

