Evo šta je Bog rekao svakom horoskopskom znaku kada ga je stvorio – i koji poseban dar mu je poklonio

Saznajte čime ste obeleženi

Drevni astrolozi su podelili nebeski svod na 12 jednakih delova, odnosno znakova, i u svaki od njih upisali i neke vrline, smatrajući da čovek uvek treba težiti božanskom u sebi.

Ujutro je Bog stao ispred njegovo dvanaestero dece i u svako od njih posadio seme ljudskog života. Jedno po jedno je svako dete krenulo napred da primi za njega određeni dar.

Ovan

Tebi Ovnu dajem seme i vi imate čast da ga posadite. Za svako posađeno seme, u tvojoj ruci će se umnožiti još mnogo novih semena. Nećeš imati vremena da vidiš plod truda jer ćeš morati da kreneš dalje, u novu sadnju.

Bićeš prvi koji će prodreti u ‘tlo’ ljudskog uma s mojom idejom. Ali nije tvoj posao da hraniš ideju. Tvoj je život akcija, i jedina akcija koju ti dodeljujem jest da kod ljudi osvestiš moć rasta i razvoja. Za tvoje dobro delo dajem vam vrlinu samopoštovanja.

Bik

Tebi Biku dajem snagu i istrajnost za materijalizaciju ideja. Dobroj ideji treba materijalni oblik da bi oživela. Tvoj posao zahteva veliku strpljivost jer moraš završiti započeto, inače će seme odneti vetar.

Nemoj svoje zadatke previše da preispituješ a još manje da se oslanjaš na druge u ispunjenju svoje misije. Zato ti dajem dar snage, koristi ga mudro i odgovorno.

Blizanci

Darujem ti veštinu postavljanja pitanja kako bi druge oko sebe naučio da razmišljaju svojom glavom i ne uzimaju stvari zdravo za gotovo. Dajem ti snažan intelekt kako bi propitkivao događaje i dolazio do odgovora koji su neophodni ljudskom rodu da shvati i razume. Možda nećeš znati šta se događa u umovima ljudi, ali u svojoj potrazi za odgovorima pronaći ćeš moj dar, dar znanja.

Rak

Ti si Rak i tvoj je zadatak da ljude približiš njihovim osećajima. Mnogi će bežati od njih, bojati ih se jer neće moći da se kontrolišu, a ti ćeš im pokazati šta je snaga osećanja i koliko se silna mudrost skriva u življenju sebe kroz svoja osećanja.

Želim da se ljudi smeju i plaču i zato ti darujem dar porodice kako bi tu puninu mogao da umnožiš.

Lav

Lave, tvoja je misija da ljudima pokažeš njihovu moć kreacije i stvaranja. Budi oprezan sa svojim ponosom i češće se priseti da je reč o mojoj kreaciji, ne o tvojoj. Za početak nauči osećati srcem, a potom stvarati iz njega te o tome pričaj drugim ljudima. Neki će ti zavideti zbog tvoje svetlosti, ali puno je radosti u poslu koji ti dajem ako to učiniš dobro. Kao nagradu dajem ti dar časti.

Devica

Tebi Device, u misiju dajem reviziju i preispitivanje svega onoga što je čovečanstvo učinilo sa svojom stvaralačkom moći. Stvorena si da bi kritičkim okom promatrala svoje i ljudske puteve te ih podsetila na greške koje prave i šta te mogu naučiti. Na taj način moja kreacija se približava savršenstvu. Stoga Device, kao nagradu dajem ti dar jasnoće misli.

Vaga

Vago, stvorena si kako bi olakšala život i posao drugima. Ljudi moraju postati svesni svoje odgovornosti i dužnosti koje imaju prema drugima, a ti ćeš im pokazivati kako se to čini. Pobrini se da nauče sve o saradnji, kao i o sposobnosti razmišljanja o tome kako postupci utiču na druge ljude. I zapamti, usmeriću te svugde gde postoje neslaganja, a za tvoje napore daću vam dar ljubavi.

Škorpija

Za tebe imam vrlo težak i specifičan zadatak. Imaćeš sposobnost upoznati misli drugih ljudi, ali zahtevam da budeš diskretan. Ponekad će vas boleti ono što vidite te u svojoj boli odaljićete se od mene i zaboraviti da nisam ja, nego uništavanje moje ideje, ono što uzrokuje vašu bol. I upoznaćete ono instinktivno i primitivno u ljudima, pa i u samima sebi, možda i izgubiti svoj put, ali kad se konačno vratite meni, čeka vas predivan dar, dar svrhe života.

Strelac

Tvoj je zadatak da širiš optimizam i smeh. Ljudi će zalutati na svom putu, biti ogorčeni i ljuti, a onda se pojavljuješ ti koji im budiš nadu i vraćaš izgubljeni veru.

Kroz tu nadu njihove oči opet su usmerene na mene, a njihov život se počinje obnavljati. Dodirnućeš mnoge živote, osetiti tuđe nemire, ali kako ne biste odustali te kako biste osvetlili sve tamne kutke i doneli svetlost, dajem vam dar beskrajnog obilja.

Jarac

S ponosom ti dajem ovaj zadatak jer ćeš na zemlji naučiti ljude kako se radi i preuzima odgovornost. Tu si da im pokažeš kako istrajnost i upornost mogu doneti ne samo vrhunske rezultate, nego mogu ojačati volju i samopouzdanje. I tvoj zadatak nije lagan jer ćeš mnoge terete izneti na svojim leđima, a kao dar za tvoju predanost darujem ti uspeh.

Vodolija

Stvoren si kako bi ljudima omogućio da shvate kako se život odvija izvan zone sigurnosti i kako je nekad potrebno pogledati stvari iz druge perspektive kako bi se videle nove mogućnosti. Možda ćeš patiti od usamljenosti, možda će te to boleti jer nećeš moći izigrati ideju moje ljubavi. Ali za tvoju misiju obećajem ti dar slobode jer s njom imaš mogućnost služiti čovečanstvu gde god da poželiš.

Ribe

Imat ćeš jedan od najtežih zadataka. Skupljaćete ljudske suze, žalost u svetu i vraćati ih meni. Tuga koju ćeš apsorbovati od ljudi samo je posledica življenja nesvesnog života. Tu si da bi im pomogao da se opet stanu na noge i pokušaju ispočetka. Budući da će tvoj zadatak biti jedan od najtežih, za tebe sam pripremio poseban dar – dar sećanja. Ti ćeš znati, saznati odakle dolaziš i ko si, znaćeš da si jedan od dvanaestero dece s posebnom misijom!

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com