Evo šta znak horoskopa otkriva o vama – znate li kakav ste igrač u životu?

Svi mi tokom života igramo neke svoje igre.

Svako od nas igra različite „igre“ u životu – bilo da se radi o karijeri, ljubavi ili druženju. Prema astrolozima, horoskopski znak pod kojim ste rođeni u velikoj meri određuje vaš stil igre, strategiju i način na koji dolazite do pobede. Bilo da ste rođeni lider koji rizikuje, proračunati strateg ili igrač koji se oslanja na timski duh, zvezde nude zanimljiv uvid u vaše nesvesne taktike.

Vatreni borci: Ovan, Lav i Strelac

Ovi znaci se ne plaše da prvi povuku potez. Ovnovi su čista energija i hrabrost; oni se bacaju u akciju bez previše razmišljanja i njihova glavna strategija je napad. Lavovi, sa druge strane, vole da budu u centru pažnje – oni su harizmatični lideri tima koji inspirišu druge, ali uvek sa ciljem da na kraju uberu slavu. Strelčevi igri pristupaju kao avanturi; za njih je najvažnija zabava i spremni su da rizikuju zbog uzbuđenja, često se oslanjajući na čistu sreću.

Proračunati stratezi: Bik, Devica i Jarac

Zemljani znaci su poznati po strpljenju i pažljivom planiranju. Bikovi su uporni igrači koji polako, ali sigurno grade svoje resurse i čekaju pravi trenutak za delovanje. Njihova snaga leži u izdržljivosti. Device su analitičari zodijaka; one primećuju svaki detalj i traže slabosti u protivničkom sistemu, zbog čega su savršeni stratezi i podrška timu. Jarčevi su fokusirani na dugoročni uspeh i spremni su da se žrtvuju sada zarad konačne pobede. Oni igru posmatraju kao šahovsku partiju u kojoj je svaki potez unapred isplaniran.

Društveni taktičari: Blizanci, Vaga i Vodolija

Za vazdušne znake, komunikacija i socijalne veštine su ključno oružje. Blizanci su majstori adaptacije i blefiranja; oni su nepredvidivi i vešto koriste reči kako bi zbunili protivnike i pridobili saveznike. Vage teže balansu i fer-pleju, često preuzimajući ulogu diplomate u timu kako bi osigurale harmoniju i zajednički uspeh. Vodolije su inovatori koji razmišljaju van okvira. Njihove strategije su nekonvencionalne i često iznenade sve, a najviše vole da igraju za viši cilj ili ideju.

Intuitivni igrači: Rak, Škorpija i Ribe

Vodeni znaci se najviše oslanjaju na osećaj i intuiciju. Rakovi su zaštitnički nastrojeni prema svom timu i njihova strategija je često defanzivna. Igraju srcem i izuzetno su lojalni. Škorpije su misteriozni i pronicljivi igrači koji vuku konce iz senke. Oni su majstori psiholoških igara i nikada ne otkrivaju svoje prave namere do samog kraja. Ribe poseduju neverovatnu intuiciju i sposobnost da „osete“ sledeći potez protivnika. One su prilagodljive i često igraju ulogu „iscelitelja“ ili podrške, ali njihova nepredvidivost može biti njihovo najjače oružje.

s(astrolook.com)

