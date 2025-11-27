Fantastične horoskope ima danas ovih 5 znakova, sve testove univerzuma polažu odličnim uspehom

Poslednji dan retrogradnog Saturna donosi veoma pozitivnu energiju Ovnu, Ribama, Jarcu, Vodoliji i Devici. Ovo je pet horoskopskih znakova imaju fantastične horoskope 27. novembra 2025. jer se retrogradnost Saturna konačno završava.

Saturn je trenutno u Ribama, simbolizujući unutrašnju strukturu, samodisciplinu i samožrtvovanje zarad sna koji želite da ostvarite.

Saturn neće ponovo biti retrogradan u Ribama narednih 30 godina, tako da je sada vreme da preispitate šta ste naučili otkako je prvi put postao retrogradan u julu ovog leta.

Da li ste morali da se udaljite od krutih veza? Da li je u vašem životu bilo ljudi ili situacija koje su vas dovele do preterivanja, i da li ste kao rezultat toga naučili da budete disciplinovaniji?

Iako disciplinu nikada nije lako naučiti, ona može doneti neverovatne rezultate. Shvatate koliko ste jaki i otporni. Osećate samopoštovanje kada kažete ne i odbacujete nezdrave navike, koje je lako učiniti kada su u prošlosti bile teške.

U četvrtak stiže poslednji test odlučnosti, a ovih pet astroloških znakova ima fantastične horoskope i polaže ga sa odličnim uspehom.

1. Ovan – ostavljate prošlost u prošlosti

Prošlost je u prošlosti, i kada Saturn završi svoj poslednji dan, shvatićete koliko je dobar osećaj biti slobodan od života koji ste nekada živeli, ali vas više ne definiše. U četvrtak, pogledate u retrovizor. Možda vređate profil bivšeg partnera na društvenim mrežama i pitate se: „O čemu ste razmišljali?“ Tada ste bili druga osoba. Oni su odražavali sve neizlečene delove vas koje niste ni znali da imate.

Sada ste na mnogo boljem mestu u životu. Ne želite stvari za koje ste nekada mislili da su vam potrebne. Vaša zrelost i samodovoljnost su se povećale. Stojite na svojim nogama uz malo ili nimalo pomoći. Volite da možete sami da donosite odluke.

27. novembra završavate dan osećajući se dobro. Lekcije koje ste morali da naučite su vitalne jer ste morali da odrastete. Ne možete postati ono što treba da budete dok nosite prošlost. Danas je poslednji oproštaj, i vi mašete tako dugo sa samopouzdanjem.

2. Ribe – samopoštovanje je test koji danas polažete

Spremni ste da ponovo izgradite svoj život, a u četvrtak, deo tog procesa je ponovno razmatranje istine o tome ko ste. Da li ste ikada kompromitovali svoje snove zbog drugih ljudi? Da li ste ikada umanjili svoje samopoštovanje da biste bili prihvaćeni od strane ljudi kojima ste želeli da ugodite?

27. novembra vidite svoju situaciju onakvom kakva jeste. Pažljivo sagledavate da biste došli do suštine stvari. Refleksija koju radite vam prija. Shvatate da je, da biste imali ono što želite, početna tačka samopoštovanje. Ne možete se pretvarati da ste neko ko niste. I ne želite da budete. Možda ste se u prošlosti pretvarali, ali sada volite sebe i to vam prija.

3. Jarac – jedan razgovor može promeniti sve

Postoje razgovori koje vodite sa drugima koji su pronicljivi, a zatim postoje i oni mirni, tihi, reflektivni razgovori koje vodite sa samim univerzumom. U četvrtak ulazite u meditativno stanje i pozivate svoju višu silu da vam kaže istinu u srce. Znate da kada jednom čujete ono što treba da čujete, to će vam zauvek promeniti život.

Niste bili spremni za taj razgovor ranije, ali 27. novembar je drugačiji. Otvoreniji ste i prijemčiviji. Osećate se hrabro i snažno. Možete se nositi sa svim što treba da znate. Zauzimate poziciju doživotnog učenika i kao student, primate mudrost raširenih ruku.

4. Vodolija – dobijate samopouzdanje

Danas ste među onim znakovima koji imaju fantastične horoskope. Oduvek ste znali da imate određeni nivo vrednosti u životima drugih, ali kada je došlo do toga da to vidite u sebi, imali ste sumnje. Ali u četvrtak se nešto u vama pokreće. Dobijate samopouzdanje. Osećate kako se kuva tiha snaga. Saturn deluje magično 27. novembra, pojačavajući vaš osećaj lične vrednosti.

Počinjete da pravite lični inventar svojih najboljih kvaliteta: integriteta, iskrenosti i odlučnosti. Inovativno razmišljanje je samo manifestacija svega što jeste ispod javne slike koju projektujete. Više se ne brinete o budućnosti. Znate da posedujete ono što izdržava test vremena. Pronalazite mir u tom saznanju i to vam donosi mnogo radosti.

5. Devica – organizujete svoj i partnerov život

Za vas partnerstvo mnogo znači, do određene tačke. Postoji trenutak u četvrtak kada shvatite da previše zavisnosti može postati međuzavisnost. Posebno obraćate pažnju na granice i preispitujete one koje ste sebi postavili. Možete reći koje granice funkcionišu ili su previše krute. Možete ih ublažiti da biste poboljšali svoje odnose. Međutim, oblasti vašeg života kojima je potreban manji pristup, učvršćujete.

Samozaštita vašeg vremena i energije vam prija. Poboljšava vaše blagostanje i osećaj poštovanja. Oboje je blagodet za vaše mentalno zdravlje. Posao koji obavljate 27. novembra ima pozitivan efekat koji traje ceo dan i u sledećoj fazi vašeg života. Sviđa vam se kako organizujete svoj život i partnerstva; želite to jer je to život koji se živi pod vašim uslovima.

(Krstarica/YourTango)

