Fatalne žene rađaju se u ova 3 znaka, nećete ni primetiti da vas vrti oko malog prsta

Želi li žena Škorpija da vas zavede, lako će uspeti u svom cilju i nećete ni primetiti da je ukrala vaše srce. Niko je ne može sprečiti u njenoj nameri, ni odoleti njenom šarmu…

Lav – prirodna lepota i šarm

Pune samopouzdanja i strasti, ove žene tačno znaju šta žele i kako da to ostvare. Zato muškarci ne mogu odoleti Lavici i one će uvek ostati u centru pažnje suprotnog spola. Ona je šarmantna i nadahnjuje druge. Pojedinci u njenom životu obično je stavljaju na pijedestal, a zbog njene potrebe za dramom, njoj se doista sviđa tamo gore.

Snažne, graciozne i često sportske građe, Lavice plene bez kompromisa. Nećete puno vremena potrošiti u potrazi za Lavicom čiji izgled i držanje ostavljaju bez teksta. Vole se oblačiti moderno i ulepšavati se, a u tome i uživaju. Lavicama se može pripisati mnogo talenata, a krase ih prirodna lepota i šarm.

Njih ćete lako prepoznati među mnogima, jer pored spomenute lepote njihov stil oblačenja i života uopšte gotovo nikada nije kliše.

Škorpija – natprosečna lepota i strast

Ako želite odabrati jedan znak koji zrači neverojatnom energijom, to je strastvena Škorpija. Ako vas žena Škorpija želi zavesti, lako će uspeti u svom cilju i muškarci neće ni primetiti da je ukrala njihovo srce. Niko je ne može sprečiti u njenoj nameri, ni odoleti njenom šarmu.

Dobre noge, šira ramena, upečatljivo lice sa senzualnim usnama i prodornim očima, neretko krase ove dame. Pripadnice ovog znaka najčešće imaju prelepu smeđu i gustu kosu. One se ne vole previše ulepšavati, ali njihov istančan ukus nikada neće dozvoliti da u tome pogreše.

Njihova lepota je uvek iznad proseka, a pored muškaraca obožavaju ih i deca. Srećan je onaj kojeg Škorpija zavoli iskreno.

Strelac – imaju najveće srce

Neverovatan smisao za humor i slatko srce žene Strelca utiče na muškarce puno više nego što mislite. Prvo će povući muškarca u zonu prijateljstva, a onda će ući ispod njegove kože. Ovakve žene muškarci nikada neće moći zaboraviti jer imaju najveće srce. Dame u znaku Strelca su najzgodnije u celom Zodijaku. Prosečne visine, sportske građe, ove lepotice kao da imaju prirodan talent da se ističu.

Često imaju lepo i pomalo duguljasto lice, visoko čelo i izražene svetle oči. Vole se oblačiti sportski i jednostavno, ali kada se predstavljaju u punom sjaju, uradiće to na pravi način i sa odmerenom dozom lucidnosti. Fatalne žene, uvek originalne u nastupu, lako će ukrasti pažnju. Kada su u provodu, neće puno trebati da ih primetite u gomili lepotica, jer njihova lepota i šarm dolaze do izražaja kada se dobro osećaju.

