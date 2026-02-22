Faza izobilja od marta menja sudbinu 3 znaka horoskopa – novac, ljubav i uspeh dolaze iznenada. Saznaj da li si među njima!

Faza izobilja ide od marta za 3 znaka horoskopa – nesreća ostaje iza njih zauvek.

Kao da već dugo osećaju da se energija menja, ali faza izobilja od marta donosi preokret koji će se jasno videti u životima tri horoskopska znaka.

Kao da se zatvaraju teška vrata prošlosti i otvara prostor za novac, ljubav i stabilnost. Ovaj period ne donosi samo prolaznu sreću, već konkretne rezultate i osećaj sigurnosti.

Faza izobilja za tri znaka počinje u martu

Od marta, kosmičke okolnosti podsećaju na snažan talas optimizma koji pokreće stvari sa mrtve tačke. Posebno će to osetiti oni koji su poslednjih meseci prolazili kroz finansijske izazove, emotivne lomove ili poslovnu stagnaciju. Boljitak sada postaje realnost, a ne samo nada.

Bik

Kao znak koji vlada materijalnim vrednostima, Bik ulazi u period kada se trud konačno isplaćuje. Videće kako se poslovne prilike umnožavaju, a novac dolazi kroz stabilne izvore. Nije reč o iznenadnoj sreći, već o nagradi za upornost. U ljubavi dolazi do smirivanja tenzija i jačanja poverenja.

Lav

Lavovima se vraća samopouzdanje. Otvaraju im se vrata koja su ranije bila zatvorena. Nova poznanstva, poslovni projekti i javno priznanje čine da faza izobilja dobije i društvenu dimenziju. Ovo je vreme kada Lav prestaje da sumnja u sebe i počinje da dominira.

Škorpija

Za Škorpije dolazi transformacija na svim poljima. Finansijska stabilnost prati unutrašnji mir. Kod njih se završava jedan karmički ciklus i počinje novi, mnogo lakši. Faza izobilja za njih znači oslobađanje od dugova, ali i emotivnih tereta.

Kako prepoznati da je počelo?

Postoji nekoliko jasnih znakova: prilike dolaze bez forsiranja, ljudi nude pomoć, a odluke se donose sa lakoćom. Kada se faza izobilja aktivira, nema potrebe za borbom – stvari jednostavno teku.

Važno je da ova tri znaka horoskopa ostanu otvorena za promene i ne vraćaju se starim obrascima. Mart donosi energiju rasta, ali je na svakome da je prihvati.

Oni koji prepoznaju signal univerzuma će iskoristiti šansu i zakoračiti u period stabilnosti, ljubavi i finansijskog prosperiteta koji može trajati mnogo duže nego što očekuju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com