Horoskop za februar donosi haos i preokrete kakvi se retko viđaju u zvezdanim kartama. Saznajte ko dobija bogatstvo, a koga čeka izdaja.

Februar donosi haos! Device će se bukvalno gušiti u novcu, ali Škorpije čeka udarac koji niko nije predvideo.

Februarski planetarni aspekti donose neverovatne kontraste koji će najviše pogoditi dva znaka Zodijaka. Dok će Device konačno dočekati svoj ‘zlatni trenutak’ i finansijski dobitak koji se meri milionima, Škorpije ulaze u period nepredviđenih turbulencija. Saznajte zašto će se jedni gušiti u luksuzu, dok će drugi morati da pokažu neverovatnu snagu kako bi preživeli udarac sudbine.

Ovaj astrološki period ruši sve pred sobom i ne pita za dozvolu pre ulaska u vaš život. Astrolozi tvrde da ovakav raspored planeta uvek razotkriva dugo skrivane tajne. Ko ne posluša ovaj savet, rizikuje da izgubi stabilnost koju je godinama gradio.

Ovan

Mars pali vatru u vašem polju karijere i donosi sukobe sa nadređenima koji dugo tinjaju. Strpljenje je ključ koji otključava vrata uspeha krajem ovog burnog i hladnog meseca.

Bik

Novčanik se puni tek kada zatvorite rupe kroz koje novac bespotrebno curi svakog dana. Ljubav cveta u tišini doma, daleko od radoznalih pogleda zavidne okoline i lažnih prijatelja.

Blizanci

Telefon ne prestaje da zvoni i donosi vesti koje menjaju vaš pogled na blisku budućnost. Jedan poziv menja sve i vraća staru ljubav u vaš uzburkani život.

Rak

Emocije ključaju poput vulkana i prete da unište odnose sa najbližim članovima vaše porodice. Povucite se u ljušturu dok oluja ne prođe i sačuvajte svoj mir po svaku cenu.

Lav

Ponos vas može koštati veze do koje vam je stalo više nego što priznajete drugima. Spustite loptu i pokažite ranjivost koju vešto krijete iza maske snage i nedodirljivosti.

Devica

Novac vam dolazi sa svih strana i doslovno ne znate gde ćete pre sa njim. Finansijski dobitak je ogroman i rešava sve vaše probleme u jednom jedinom potezu.

Vaga

Balans koji tražite izmiče vam iz ruku zbog neodlučnosti koja vas koči u ključnom trenutku. Presecite gordijev čvor i donesite odluku bez obzira na moguće posledice.

Škorpija

Udarac dolazi s leđa od osobe za koju biste stavili ruku u vatru bez razmišljanja. Emotivni šok je jak, ali vaša snaga regeneracije je još jača od svake izdaje.

Strelac

Koferi su spremni za put koji donosi duhovno buđenje i susret sa srodnom dušom. Ne odbijajte iznenadne pozive za avanturu jer se tamo krije vaša istinska sreća.

Jarac

Poslovna prilika života stoji pred vama i čeka da je zgrabite obema rukama odmah. Ne dozvolite strahu od neuspeha da vas parališe u ovom presudnom trenutku za karijeru.

Vodolija

Genijalne ideje vam padaju na pamet i donose rešenja za stare probleme koji vas muče. Prijatelji su vaša najveća podrška u danima kada se osećate neshvaćeno od strane sveta.

Ribe

Snovi postaju stvarnost i vode vas ka ostvarenju najdubljih želja vašeg nežnog srca. Slušajte unutrašnji glas jer vas on nikada ne vara u proceni ljudi.

Da li ste spremni za ono što horoskop za februar donosi baš vašem znaku? Pišite nam u komentarima koga se najviše plašite ovog meseca!

