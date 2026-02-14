Finansijska muka završena je za 3 znaka, od 14. februara 2026. kreću putem dugoročnog bogatstva i izobilja

Bik, Devica i Jarac mogu da odahnu, Finansijska muka za njih se završava, Od 14. februara planete ih vode putem bogatstva i blagostanja.

Finansijska muka je završena za tri horoskopska znaka od 14. februara 2026. Tokom opadajućeg polumeseca u Jarcu, mogu se radovati finansijskom oslobođenju.

Pošto smo sada u pravom raspoloženju za privlačenje bogatstva, svesno i podsvesno pravimo prostor u našem svetu da se ta privlačnost manifestuje. U subotu, ovi astrološki znaci se posebno trude da se oslobode faktora koji nas iscrpljuju.

Tokom ovog lunarnog tranzita, finansijska suša konačno završava. Stvaramo preko potrebnu strukturu i radimo na dugoročnom finansijskom uspehu.

1. Bik – verujte sebi

14. februar vas dovodi u malo finansijskog orezivanja, takoreći. Tokom opadajućeg polumeseca u Jarcu, shvatate šta funkcioniše, a šta jednostavno iscrpljuje vaša sredstva.

Tokom ovog lunarnog tranzita, strpljenje je na vašoj strani. Ne smeta vam da idete dodatni korak ako vam to pomaže da uštedite novac i veoma ste svesni da je za sticanje bogatstva potrebno vreme.

Pratite pravila i popuštate usput. Sada znate šta radite jer vidite da vaš uvid funkcioniše. Verujte svom unutrašnjem bankaru. Na pravom ste putu ka bogatstvu. Finansijska muka u kojoj ste zaglavljeni konačno se bliži kraju.

2. Devica – finansijske prilike stižu

Donosite veoma praktične finansijske odluke 14. februara, Device. Tokom opadajućeg polumeseca u Jarcu, kreirate plan rada u toku koji se fokusira na smanjenje otpada i zaštitu onoga što vam je najvažnije.

Oduvek ste sanjali o velikom bogatstvu, ali tek sada shvatate da niste isključeni iz njega. U stvari, ono je vaše i možete ga uzeti. Zato znate da morate pokušati, Device.

Kroz niz strateških poteza napravljenih između vas i partnera ili člana porodice, vrata finansijskih prilika se otvaraju za vas. Dugoročne vizije sada se mogu manifestovati, jer finansijska muka završava jednom za svagda.

3. Jarac – vas pažnja i strpljenje vodi u bogatstvo

14. februar je savršen dan da ponovo proverite svoju finansijsku baštu i vidite šta je poraslo, a šta možda treba malo zalivanja. U vašem svetu, ponekad je sve što je potrebno za izgradnju bogatstva pažnja i strpljenje.

Uradili ste sve ispravne stvari i sada konačno počinjete da vidite značajne prinose. Sa opadajućim polumesecom u vašem znaku, osećate se inspirisano i samouvereno, i to s pravom. Potrebna je inteligencija i disciplina da biste postigli ono što ste postigli, zato se potapšite po ramenu. Zaslužili ste to.

Sada vidite da se disciplina isplati. Uspešno ste se uzdržali od prekomernog trošenja i rasipanja resursa. Izgradili ste ovo bogatstvo na stabilan i realističan način i sada ono stoji čvrsto, poput tvrđave. Bravo za vas, Jarče. Finansijska muka u kojoj ste zaglavljeni predugo konačno se bliži kraju.

(Krstarica/YourTango)

