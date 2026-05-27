4 znaka čekaju krupna finansijska poboljšanja do oktobra 2026, konačno stiže dugo obećavana isplata tvrde astrolozi

Finansijska poboljšanja stižu za četiri znaka do oktobra 2026. Proverite da li ste na listi i šta tačno treba da uradite.

Krupna finansijska poboljšanja čekaju četiri znaka u narednih pet meseci, a astrolozi kao glavni okidač navode Jupiterov ulazak u Raka i Saturnove poslednje korake kroz Ribe.

Za neke je to dugo obećana isplata, za druge konkretna ponuda koja menja prihod od jeseni. Trik je u tome što novac neće stići onima koji čekaju, već onima koji u junu i julu donesu jednu konkretnu odluku.

Bik: stari ugovor koji ste otpisali vraća se na sto

Bikovi ulaze u period gde im se isplaćuje upornost iz prethodne dve godine. Neko kome ste pozajmili novac ili posao koji ste smatrali izgubljenim vraća vam se sa kamatom, najverovatnije krajem avgusta.

Astrolozi posebno ističu drugu polovinu septembra kao trenutak kada se potpisuje nešto što donosi stabilan mesečni priliv, a ne jednokratnu uplatu.

Ono što Bikovi često previde je da ovaj novčani preokret traži jedno neprijatno pismo ili poziv koji odlažete već mesecima. Dok ga ne pošaljete, ništa se ne pomera.

Devica: prelazak sa plate na honorar koji menja sve

Device dobijaju priliku koja im na prvi pogled deluje rizično, a zapravo je najsigurniji potez u poslednje tri godine. Reč je o dodatnom angažmanu ili potpunoj promeni načina rada, gde se prihod udvostručuje do oktobra. Jupiter u Raku radi u njihovu korist preko poznanstava, ne preko oglasa za posao.

Ako ste Devica i u poslednjih mesec dana vam je neko spomenuo saradnju „tek onako“, to nije bilo usput. Vratite se na tu poruku.

Kada tačno počinje novčani preokret

Prvi konkretan pomak osetićete između 12. juna i 4. jula, kada se Venera i Jupiter usklađuju preko vodenih znakova. Glavni talas materijalnog napretka stiže u septembru, a potvrda dolazi do 15. oktobra.

Strelac: putovanje koje se pretvara u posao

Strelčevima se otvara kanal preko inostranstva, stranog jezika ili nekoga ko živi u drugom gradu. Ne mora da znači selidbu. Često je to honorarni klijent koji plaća u evrima ili devizama, što kod nas trenutno znači rast prihoda od trideset do četrdeset odsto u odnosu na lokalne tarife.

Najveća greška Strelčeva u ovom periodu je potcenjivanje sopstvene cene. Tražite duplo od onoga što ste mislili. Pristaće.

Ribe: kraj jedne finansijske rupe koja vas davi godinama

Saturn napušta Ribe na jesen i sa sobom odnosi trošak koji godinama jede vaš budžet, bilo da je reč o kreditu, izdržavanju ili lošem poslovnom dogovoru. Ribe će konačno prodisati oko novembra, ali pripreme za to dešavaju se već sada.

Astrolozi savetuju Ribama da u junu sednu i prepišu sve fiksne troškove na papir. Jedan od njih će vam upasti u oči kao očigledan, a vi ste ga gledali godinama bez reakcije.

Šta zapravo znače finansijska poboljšanja u astrologiji

Reč je o periodu u kome se planetarni ciklusi poklapaju sa povoljnim aspektima u natalnoj karti znaka, što povećava verovatnoću za priliv novca, povišicu ili završetak dugotrajnog troška. Astrologija ne garantuje iznose, nego trenutke za akciju.

Šta uraditi ako niste na listi

Ako vaš znak nije pomenut, to ne znači da vas Jupiter zaobilazi. Proverite gde vam pada Rak u natalnoj karti, jer ta kuća pokazuje kroz koju oblast života stiže novčana sreća do oktobra. Često je to nekretnina, porodični novac ili posao iz kuće.

