Rođeni u ovom znaku, obavezno uplatite loto u junu: Finansijska sreća baš vama kuca na vrata

Finansijska sreća u junu stiže baš jednom znaku Zodijaka. Proverite da li ste to vi i kupite tiket pre nego što prođe povoljan tranzit.

Ako vas je nešto vuklo da baš ovih dana uplatite tiket, niste paranoični. Finansijska sreća u junu ima jasnog favorita, a to je znak koji godinama gleda kako drugi naplaćuju ono za šta se on krvavo trudi.

Sad se karta okreće. Jupiter pravi povoljan ugao prema vašoj kući novca, a Venera ulazi u znak koji vas dotiče direktno u džep.

Vodolija, ovo je vaš mesec, ne traćite ga

Vodolije, sedite. Finansijska sreća u junu je vaša! Mesec koji je pred vama nije onaj kada se čeka. Tranzit Jupitera kroz Blizance otvara vam drugu kuću zarade na način koji niste osetili od 2014. godine. Ako neko sad treba da uplati loto, kombinaciju koju je sanjao, ili da konačno zatraži povišicu, to ste vi.

Nećete dobiti zato što ste poslušni. Dobićete zato što ste mesecima ćutke radili dok su drugi pričali. Vaš novac u junu dolazi iz tri smera, a najmanje očekivani je onaj koji će vas oboriti s nogu. Stari dug koji ste otpisali. Tender koji ste zaboravili. Tetka koja se odjednom seti da postojite.

Koji datumi u junu donose najveću sreću sa novcem

Period od 8. do 17. juna je vaš zlatni prozor. Tu se poklapaju trigon Jupitera i Saturna, novi Mesec u Blizancima i Venerin ulazak u Raka. Za nekoga ko se zove Vodolija, ova kombinacija znači da svaki potpis, svaki tiket i svaki razgovor o parama radi za vas, a ne protiv vas.

Ako baš morate da birate jedan dan, neka to bude 11. jun. Tog dana se Merkur sastaje sa Suncem, a komunikacija oko novca ide glatko kao niz vodu. Idealan trenutak da pošaljete ponudu klijentu koji vas izbegava od marta.

Šta tačno donosi astrološka prognoza za jun Vodolijama

Astrološka prognoza za jun Vodolijama donosi konkretno, ne maglovito, tri stvari, povraćaj uloženog novca, neočekivanu poslovnu ponudu i šansu da reše dugogodišnji finansijski problem koji ih davi.

Zašto baš Vodolija, a ne neki popularniji znak

Bik i Jarac obično dobijaju etiketu „novčanih“ znakova. U junu pravila se menjaju. Saturn, vladar Jarca, ulazi u Ovna i pravi kvadrat svemu što Vodolija pokušava da uradi na silu. Ali kad Vodolija pusti kontrolu i prihvati ponudu koja na prvu zvuči previše dobro, otvaraju se vrata kakva mnogi znakovi neće videti godinama.

Konkretno, govorimo o iznosima koji menjaju mesečni budžet, ne o sitnini. Ako ste razmišljali da prodate stan, pokrenete posao sa prijateljem ili da se vratite ideji od pre dve godine, sad je trenutak. Sačekajte do jeseni i prozor se zatvara.

Tri greške koje će Vodolije skupo koštati

Sreća ne znači da možete da budete neoprezni. Evo gde najčešće zabrljaju baš Vodolije kada im se posreći:

Ćute o uspehu dok ne bude prekasno da pregovaraju za više.

Pozajmljuju novac prijatelju koji ga nikad neće vratiti, samo da ne ispadnu škrti.

Ulažu sve u jednu kartu, umesto da podele rizik na tri mesta.

Ako prepoznajete sebe u bar jednoj stavci, prestanite. Novčani dobitak u junu traži od vas da budete trezveni baš onda kada vam emocije govore suprotno.

Kako da ne propustite svoj trenutak

Uplatite tiket pre 14. juna. Pošaljite mejl koji odlažete tri nedelje. Pogledajte stari ugovor i proverite klauzulu koju niste pročitali. Sreća sa novcem retko dolazi kao munja iz vedra neba, češće kao mejl u inboksu koji ste umalo obrisali.

A šta ste vi propustili prošli put kad vam je horoskop nešto sličan predviđao, koju ste tačno odluku odložili i koliko vas je to koštalo

