Finansijske muke skrivaju iza osmeha, a mnogi misle da ovi znakovi imaju sve!

Finansijske muke Lav, Vaga i Ribe skrivaju iza osmeha. Oni dostojanstveno podnose ono što ih tišti, a u tome i leži njihova snaga.

Ovi znakovi na prvi pogled deluju stabilno, uspešno i sigurno. Imaju osmeh, harizmu i često ih doživljavamo kao one koji „uvek znaju šta rade“. Ali iza te slike često se skriva borba s novcem koju retko priznaju. Ovi znakovi navikli su da zadrže dostojanstvo, čak i kad im je teško.

Lav

Lav se retko žali, osobito kad je reč o novcu. Obožava osećaj moći i kontrole, a priznanje da mu nešto finansijski ne ide lako mu padne. Ipak, zna kako prebroditi krize jer ima izuzetan osećaj za prilike.

Vaga

Vaga teško podnosi neusklađenost u bilo kojem području života, pa tako i u finansijama. Često se trudi da održi privid savršenstva, čak i kad se unutar sebe bori s nesigurnostima i dugovima.

Ribe

Ribe često pomažu drugima i ulažu energiju u odnose, ali pritom zaborave da postave čvrste granice, što ih često dovodi do iscrpljenosti i finansijskih grešaka.

Za Lava, Vagu i Ribe zajedničko je to što dostojanstveno podnose ono što ih muči. A u tome i jeste njihova snaga, kad se jednom odluče na promenu, retko pogreše.

