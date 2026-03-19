Tektonske promene od 20. marta: Jedni ne znaju šta će od para, a drugima se sprema ozbiljan finansijski šamar

Finansijske promene od marta cepaju Zodijak na dva potpuno suprotna pola. Proverite ko dobija novac, a ko momentalno steže svoj kaiš.

Ulazak u treću dekadu meseca donosi pravo otrežnjenje, jer ove velike finansijske promene od marta udaraju direktno u novčanik.

Neko će se suočiti sa gorkom istinom. Ako ste mislili da i dalje možete da žmurite na jedno oko dok stižu računi – prevarili ste se. Planete poručuju da je odlaganju kraj.

Jedan deo znakova konačno pakuje minuse u arhivu i planira ozbiljna ulaganja. Sa druge strane, pojedinci će morati oštro da preseku svoje rasipničke navike.

Šta donose finansijske promene od marta?

To je period u kojem planetarni poredak direktno utiče na izvore prihoda. Ovaj raspored planeta omogućiće određenim znakovima Zodijaka zatvaranje starih dugova i naplatu zaostalog novca, dok će drugima nametnuti strogu štednju i restrikcije kućnog budžeta.

Blizanci: Nebeski raspored za bogatstvo nagrađuje smelost

Vaša navika da previše analizirate pre svake kupovine sada prestaje da pije vodu. Univerzum traži brzu akciju. Ako ponudite svoje veštine novom poslodavcu ili pokrenete privatni biznis koji dugo stoji na papiru, stabilan priliv novca ubrzo će opravdati vaš rizik.

Prekinite da merite svaki dinar tamo gde treba da uložite u sebe. Ako se pitate kada će se situacija potpuno raščistiti, mnogi astrolozi ističu da 31. mart donosi neviđeni preokret za one koji su prethodnih meseci najviše trpeli otezanja na poslu.

Rak: Prolećni finansijski presek otvara nova vrata

Emotivno trošenje mora odmah da prestane. Često kupujete mir sitnicama, a novčanik praznite brže nego što stignete da primetite kuda odlaze sredstva. Ovaj prolećni finansijski presek tera vas da sednete i napravite surovu matematiku.

Prestanite da pozajmljujete drugima. Onog trenutka kada postavite granice, naplatićete sav trud koji ste uložili od početka zime.

Slučajnosti ne postoje kada zvezde progovore, pa tako jedan znak u aprilu ima neviđenu šansu za dobitak na lotou, ukoliko nauči da prepozna prave putokaze i preuzme kontrolu nad sitnim znakovima pored puta. Planetarni uticaji na novčanik zahtevaju red i disciplinu od svakog Raka.

Lav: Vreme je da se povuče ručna kočnica

Navikli ste na visok stil, skupe večere i gestove kojima impresionirate okolinu. Astrološki tranziti za zaradu sada blokiraju nepromišljena ulaganja i usmeravaju energiju na vraćanje onoga što ste odavno potrošili.

Sledi vam oštar šamar ako pokušate da provučete karticu bez pokrića. Morate da progutate ponos i priznate da ne možete da finansirate baš svaki plan koji vam padne na pamet. Ovaj period nije pogodan za pokazivanje pred prijateljima niti za kupovinu statusnih simbola.

Savetuje se ulaganje isključivo u osnovne potrepštine i zdravlje. Vaša rigorozna kontrola budžeta spasava vas ozbiljne glavobolje sredinom narednog meseca.

Strelac: Oštar um naplaćuje sav trud

Ovaj martovski novčani obrt puni vaše prazne džepove. Dok drugi muku muče sa recesijom u sopstvenom novčaniku, vi trljate ruke. Naporan rad i odricanje sada dolaze na naplatu.

Dobićete konkretnu ponudu koja višestruko uvećava vaše mesečne prihode. Stari kontakti iz poslovnog sveta odigraće odlučujuću ulogu u ovom napretku. Budite spremni na brz odgovor kada stigne poziv koji ste potajno priželjkivali.

Zaboravite na lažnu skromnost i pregovarajte za svaki procenat svog rada. Važno je samo da ne krenete u agresivno trošenje novca pre nego što on fizički legne na vaš račun. Očekuje vas uspeh kakav dugo niste osetili.

Ove finansijske promene od marta podeliće horoskopske znakove na dobitnike i one koji preživljavaju. Kakav je vaš plan kada vam sledeći put legne veća suma i da li ćete uspeti da izbegnete stari obrazac brzog trošenja?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com