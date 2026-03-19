Finansijski bum i dodatnu sreću s parama doživeće 3 znaka tokom sezone Ovna, od 21. marta novac im pristiže kao nikada

Energija Sunca u Ovnu će biti povoljna za Ribe, Strelca i Devicu u finansijama. Doživeće finansijski bum i sreću s parama od 21. marta.
Tri horoskopska znaka će doživeti značajan finansijski bum i dodatnu sreću s novcem tokom sezone Ovna, koja traje od 21. marta do 20. aprila. Prema rečima astrološkinje Elizabet Brobek, ovo će biti njihov „finansijski najpovoljniji period“.
Dok je Sunce u Ovnu, postajemo smeliji i impulsivniji, i verovatnije je da pokrenemo promene umesto da pasivno čekamo. Ova energija će biti posebno povoljna za neke znake u oblastima života koje direktno utiču na njihove finansije. Kako Sunce ulazi u Ovna 21. marta, pridružuje se Veneri, planeti novca, to finansijama daje dodatni podsticaj.
Ribe – dodatni izvor ili procvat posla
Ribe očekuje finansijska poslastica jer Ovan vlada njihovom kućom novca. Kako izveštava YourTango, astrološkinja Brobek ističe, to znači da „počev od 21. marta verovatno ćete doživeti finansijski bum i neku vrstu finansijskog podsticaja“.
Bilo da se radi o procvatu posla ili uspehu dodatnog izvora prihoda, Ribe mogu očekivati malo dodatne sreće sa novcem. Verovatno će se pojaviti nove finansijske prilike koje bi mogle dovesti do stvaranja novog izvora prihoda sa velikim potencijalom za uspeh.
Devica – veliki finansijski dobitak
Prema rečima astrološkinje Brobek, „ovogodišnja sezona Ovna biće finansijski neverovatna“. Ona predviđa da ćete tokom ovog perioda vrlo verovatno dobiti značajan povraćaj svojih investicija, a mogli biste dobiti i veće nasledstvo. Stoga, Device mogu očekivati veliki finansijski dobitak.
Brobek takođe savetuje da je ovo dobro vreme da zatražite povišicu, i to mnogo veću nego što se očekivalo. Ako ste čeznuli za više mogućnosti, sezona Ovna bi vas mogla uzdići kao nikada do sada. Od priznanja na poslu do veće finansijske slobode, potezi koje napravite tokom ovog perioda odrediće vašu buduću finansijsku stabilnost.
Strelac – dobitak kroz trenutni posao ili neke olakšice
Strelac ima mnogo čemu da se raduje, jer će sezona Ovna „biti veoma uspešna finansijski“, kaže Brobekova. „Tokom ovog perioda, veoma je verovatno da ćete doživeti neku vrstu značajnog finansijskog podsticaja“, dodaje ona.
Povećanje prihoda moglo bi doći kroz trenutni posao ili kroz poreske olakšice, a novac će pristizati kao nikada do sada. Biće to pravi finansijski bum i neverovatan priliv novca. Brobek objašnjava da ćete „vrlo verovatno privući resurse od drugih ljudi, kao i poklone“.
Imajući to u vidu, prodavci bi mogli postići veliki uspeh jer će privlačiti ljude kao magnet. Zato je ključno biti u top formi do 20. aprila. Budite dosledni, razmislite o umrežavanju i iskoristite sjajne prilike koje vam se pružaju.
(Index.hr)
