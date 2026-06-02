Leto donosi finansijski haos: Tri znaka moraju hitno da pripaze, stižu veliki i neočekivani troškovi!

Jun je tek počeo, a tri znaka već gledaju u račune koje nisu planirali. Leto donosi finansijski haos baš onima koji vole red u novčaniku, a najveći udar stiže iz pravca odakle ga niko ne očekuje, iz sopstvene kuće. Bik, Lav i Vaga imaju isti zadatak ovog meseca, da prepoznaju gde curi novac pre nego što sami otvore slavinu još jače.

Bik

Bikovima sigurnost znači više od bilo kog drugog znaka, pa je ovaj jun posebno neprijatan. Trenutna konstelacija pritiska Bika da uloži u kuću ili auto, i to ne kao mali popravak, već kao trošak koji se odlaže već mesecima. Bojler koji curi, gume koje su poslednju zimu jedva preživele, ili krov koji je prokišnjavao još u martu. Sve to traži pažnju sada, kada je vreme toplo i kada majstori konačno mogu da dođu.

Tu je i ona druga, tiha grupa rashoda. Pretplata na nešto što više i ne koristite, parking koji niste platili na vreme, kazna koja je čekala u sandučetu. Bikovi imaju naviku da te sitnice gurnu u stranu, jer veruju da će ih rešiti kad stignu. Problem je što sve te sitnice stižu na naplatu u istoj nedelji, baš kada ste planirali vikend na Divčibarama ili novu mašinu za veš. Bik mora do sredine juna da napravi spisak svih neisplaćenih obaveza, čak i onih koje deluju smešno male. Tek kad ih vidite na papiru, prestaće da rastu u glavi.

Druga polovina meseca je blaža, ali samo ako prvu iskoristite za čišćenje. Sreda i četvrtak su najbolji dani za razgovor sa bankom ili dogovor oko odloženog plaćanja. Ne kupujte ništa veliko do 20. juna, koliko god vam delovalo kao prilika. Bikova najveća greška je da se posle stresa nagradi nečim skupim, pa onda taj poklon postane novi izvor brige.

Lav

Lavovi vole da budu viđeni, i to nije tajna ni njima samima. Problem je što ovog juna sve što treba da bude viđeno, košta duplo. Rođendan u porodici, krštenje, svadba kolege, sve to pada u istih nekoliko nedelja. Lav ne ume da dođe praznih ruku, ni da se obuče bilo kako, pa se kroz garderobu, frizera i poklone tiho topi suma koju je planirao za odmor.

Druga zamka je tehnika. Klima koja je radila pet leta odjednom pravi buku, telefon pada na pločice baš pre proslave, laptop traži servis u najgorem trenutku. Lav i kvar imaju čudnu vezu ovog meseca, jer Sunce u Blizancima pojačava sve što je već bilo na ivici. Najgore što Lav može da uradi je da se pravi da se ništa ne dešava i kupi nešto novo umesto da popravi staro. Servis je skoro uvek jeftiniji od zamene, posebno kada se još uvek može.

Najpametniji potez za Lava ovog juna je da odvoji deo plate odmah, čim stigne, i da je sakrije od sebe. Ne na isti račun, ne u istom novčaniku. Lavovi troše ono što vide, pa rešenje mora biti vizuelno, fizičko sklanjanje novca iz dohvata.

Vaga

Vage su znak koji najteže izgovara reč ne. Brat traži pozajmicu, drugarica plače zbog stana, mama spominje da joj treba nešto za zub. Vaga klimne glavom pre nego što uopšte razmisli koliko ima na računu. Ovog juna, taj refleks postaje skup, jer se zahtevi nižu jedan za drugim, a Vaga već u prvoj nedelji ostaje bez rezerve.

Druga slabost je estetika. Vage osećaju leto kroz kožu, doslovno. Nova haljina za prvi izlazak na terasu, sandale koje su videle u izlogu kod Kalemegdana, tretman lica pre godišnjeg. Sve to deluje kao sitnica dok ne sabere račune krajem meseca. Vagi preti da pomeša lepotu i potrebu, i tu greši najviše.

Savet za Vagu nije da prestane da pomaže ili da se ulepšava. Savet je da uvede jedno pravilo, da svaku odluku većeg troška odloži za 48 sati. Ako i dalje deluje neophodno posle dva dana, kupite. Ako vam je u međuvremenu izašlo iz glave, niste ga ni želeli, samo ste reagovali. To je jedini način da Vaga ovog juna sačuva i sebe i odnose, jer pozajmica koja se ne vrati boli više od cipela koje niste kupili.

Da li je jun zaista najgori mesec za finansije ovih znakova?

Ne. Jun je samo prvi udar u nizu, jer leto donosi finansijski haos kroz tri talasa, junske račune, julske odmore i avgustovske školske pripreme. Bik, Lav i Vaga su prvi na redu samo zato što im se obaveze gomilaju ranije od ostalih.

