Finansijski horoskop za kraj aprila: Ko će u nedelji 26. april – 2. maj najbolje proći sa parama

Finansijski horoskop za kraj aprila donosi prelomnu nedelju za tri znaka - oni bi mogli bi osete najjači novčani pomak!

Kraj aprila neće proći suvoparno za njih. Nedelja od 26. aprila do 2. maja nosi onu posebnu vrstu napetosti kada se oseća da nešto mora da se preseče: ili se završava stara priča, ili počinje nova. Kada je novac u pitanju, 3 znaka horoskopa će posebno osetiti boljitak. Finansijski horoskop za kraj aprila najviše ide na ruku Bikovima, Vodolijama i Blizancima. Njima se širom otvaraju vrata koja su dugo bila samo odškrinuta.

Bik završava dogovor koji menja priču

Bikovi ulaze u nedelju u kojoj jedan razgovor, potpis ili dogovor može da vredi više nego što su u početku očekivali. Ne mora to da bude ogroman novac preko noći, ali može biti stabilan priliv, bolji uslovi, povišica ili posao koji se kasnije pokazuje kao pun pogodak.

Bik sada ne treba da pristaje na prvo što mu se ponudi. Njegova prednost je strpljenje, a baš ono mu može doneti bolju cenu, jaču poziciju i sigurniji dogovor.

Vodoliji stiže novac iz prošlosti

Vodolije bi mogle da se iznenade prilivom koji dolazi iz nekog starog projekta, bonusa, stare saradnje ili posla koji su već gotovo zaboravile. Kod njih novac ne dolazi kroz uobičajene kanale, već iz pravca koji deluje skroz neočekivano.

Ipak, savet za Vodolije je da ne potroše sve odmah, jer im maj donosi još jednu važnu finansijsku odluku.

Blizanci ulaze u krug velikih prilika

Blizanci ulaze u period koji se neće završiti ove nedelje. Pod uticajem Urana, pred njima se u naredna dva meseca može otvoriti poslovna šansa kakva se ne pojavljuje često. To može biti novi kontakt, ideja, ponuda ili preokret u karijeri.

Finansijski horoskop za kraj aprila kaže da ostali znaci treba da budu oprezniji. Ovo nije nedelja za rizične kupovine, pozajmice i velike troškove. Najbolje prolaze oni koji znaju kada treba da čekaju, a kada da zgrabe priliku.

