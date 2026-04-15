Maj 2026. je mesec velikih para: 3 znaka kojima se novčanik puni, ali jedna odluka menja sve

Saznajte koji znaci dobijaju novac. Pročitajte finansijski horoskop za maj i otkrijte koja odluka vam donosi profit i pun novčanik.

Finansijski horoskop za maj: Tri znaka koja će plivati u novcu

Dok priroda u maju cveta, za neke će procvetati i bankovni račun.

Zvezde su se poklopile tako da će maj 2026. ostati upamćen po ozbiljnim dobicima, ali kosmos ne daje ništa „na lepe oči“.

Za tri znaka Zodijaka novac je nadohvat ruke, ali samo ako u pravom trenutku prelome i donesu odluku koja im već dugo stoji nad glavom.

Bik: Naplata starog truda

Vaš finansijski horoskop za maj signalizira da je vreme da prestanete da budete skromni i zatražite ono što vam pripada.

Planete aktiviraju vaše polje ličnih prihoda, donoseći priliku za značajan bonus ili zaostalu isplatu.

Ključna odluka: Morate preseći saradnju sa osobom koja crpi vaše resurse bez adekvatne novčane naknade.

Samo ako oslobodite taj prostor, otvoriće se put za stabilan priliv novca koji će trajati do kraja godine.

Devica: Pametno upravljanje kapitalom

Mnoge Device će osetiti da im se kupovna moć povećava već u prvoj polovini meseca.

Zvezde vam šalju šansu za dodatni prihod kroz hobi ili znanje koje do sada niste komercijalizovali.

Ključna odluka: Vreme je da prestanete sa sitnim trošenjem i uložite u dugoročnu investiciju o kojoj mesecima razmišljate.

Bilo da je reč o nekretnini ili kursu, taj finansijski potez će vam doneti višestruki povraćaj uloženih sredstava.

Strelac: Proboj na tržištu

Strelčevi će u maju osetiti pravu ekspanziju kada je u pitanju poslovni budžet.

Očekuje vas ponuda koja uključuje stranu valutu ili rad na projektu koji ima visok profitni potencijal.

Ključna odluka: Morate da prihvatite rizik i pređete na potpuno nov način poslovanja koji podrazumeva više digitalne slobode.

Odustajanje od stare, „sigurne“ rutine biće onaj okidač koji će vaš novčanik učiniti debljim nego ikada ranije.

Kada je najbolje vreme za prodaju nekretnina u maju?

Period punog meseca donosi najbolju tržišnu cenu i najbržu realizaciju ugovora.

Da li je maj povoljan za podizanje kredita?

Samo ako je u pitanju povoljna kamata za investiciju koja će generisati novu vrednost, a ne za potrošnu robu.

