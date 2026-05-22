Univerzum otvara sef 31. maja: Ova 4 znaka ulaze u period finansijskog procvata

31. maj donosi ozbiljan finansijski procvat za ova 4 znaka. Zaboravite na prazan novčanik, stižu pare koje čekate sto godina.

Za četiri znaka koja su u poslednje vreme brojala svaki dinar, nedelja, 31. maj, donosi finansijski procvat. Neće pare pasti s neba, nego vam se otvaraju neka vrata koja su predugo bila zatvorena.

Vraća se zaboravljeni dug, leže honorar koji čekate sto godina, a onaj posao što ste ga otkačili u januaru, opet vam se nudi – ali za duplo veće pare.

Zašto baš 31. maj donosi novčani priliv

Kraj maja zatvara jedan duži ciklus u kome je većina znakova trošila više nego što je primala. Trenutna konstelacija pomera fokus sa preživljavanja na planiranje, a to je tačka u kojoj novac počinje da se zadržava, a ne da curi.

Finansijski procvat ne dolazi kao grom iz vedra neba. Dolazi kao posledica svega što ste odradili u martu i aprilu, a što tada nije izgledalo isplativo.

Bik: Stari posao vam vraća dug sa kamatom

Biku se konačno isplati strpljenje koje je iscrpeo do poslednje kapi. U prvoj polovini juna stiže novac koji ste otpisali, najverovatnije od klijenta ili poslodavca iz prošle godine. Nemojte žuriti da ga odmah potrošite, koliko god primamljivo zvučalo. Stavite veći deo na stranu, jer vam u julu sleduje trošak koji još ne vidite. Bik dobija nazad i poštovanje, ne samo pare.

Devica: Konačno prodišete na svim poljima

Devici se otvara prostor koji čeka mesecima, od finansija do privatnog života. U utorak popodne stiže poziv ili poruka koja menja računicu za ostatak leta. Najveći problem nije bio nedostatak novca, problem je bio loš dogovor koji ste prihvatili iz pristojnosti. Sad ga raskidate, mirno i bez svađe. Novčanik prestaje da bude razlog za nesanicu, a šef prestaje da bude jedina tema za kafom.

Strelac: Hrabrosti vam nikad nije manjkalo, sada dolazi i nagrada

Strelcu se isplati rizik koji je preuzeo kada su mu svi govorili da je lud. Putovanje, selidba ili promena posla iz aprila, sve to počinje da donosi konkretan novac. Polako, mesec za mesecom, ali stabilno. Ne očekujte jedan veliki ček, očekujte nekoliko manjih priliva koji u zbiru menjaju sliku. Sredinom juna potpisujete nešto na šta ste čekali.

Ribe: Intuicija vas vodi pravo do izvora

Ribama se otvara kanal preko poznanika, ne preko oglasa ni konkursa. Neko koga ste pomogli prošle jeseni, sada vam vraća uslugu na način koji niste mogli da predvidite. Ribe ovaj period treba da iskoriste za pregovore, ne za prećutkivanje. Kažite cifru naglas, makar vam zvučala visoka. Ovog puta će pristati, jer im više trebate vi nego što vi trebate njih.

Greška koju ova četiri znaka prave čim stigne novac

Najveći rizik nije što novca neće biti. Rizik je što će prvih nekoliko hiljada otići na nagrađivanje sebe, večere, sitne stvari, kompenzaciju za mesece oskudice. Tako se kraj oskudice pretvara u novu rupu već u avgustu.

Bik, Devica, Strelac i Ribe treba da prvih 30 procenata svakog priliva ostave netaknuto barem dve nedelje. To je jedino pravilo koje deli kratak udar sreće od stvarne promene.

Šta ostali znaci mogu da očekuju

Ostatak zodijaka neće biti kratak za novac, ali im glavna tema u junu nije materijalna.

Lav i Vodolija rade na ljubavnim odlukama, Rak i Škorpija na porodičnim, Ovan i Blizanci na zdravlju. Jarcu i Vagi stiže ponuda za posao koja se isplati tek na jesen, pa nemojte da odustanete ako vam prvi razgovor deluje mlako.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com