Finansijski procvat stiže za ova 3 znaka, sve počinje upravo danas, kapije prosperiteta im se širom otvaraju!

Finansijski procvat stiže za Blizance, Vagu i Vodoliju. Ova tri horoskopska znaka ulaze u obećavajuću sezonu prosperiteta koja počinje 31. oktobra. Tokom rastućeg Meseca u petak, ovi astrološki znakovi dobijaju nalet inspiracije.

Rastući Mesec u Ribama donosi rast, obilje i emocionalnu stabilnost. Ova lunarna faza otvara naša srca kako bismo mogli da dobijemo intuitivne podsticaje o tome gde treba da usmerimo svoj fokus.

Prosperitet sada dolazi kroz poverenje u tajming i verovanje u sopstveni kreativni ritam. Ovo je inspirativan trenutak posebno za vazdušne znake, koji napreduju zahvaljujući idejama i kretanju. Mesec u Ribama nam pomaže da kanališemo te ideje u stvarnost, dajući im dubinu i osećaj.

Danas prepoznajete da mašta i praktičnost mogu ići ruku pod ruku. Za tri horoskopska znaka, kapije prosperiteta se širom otvaraju dok rastući Mesec napreduje ka punoći.

1. Blizanci – univerzum se bukvalno zapinje da vam pomogne

Skupili ste izobilje i sada je vreme da pogledate sve što ste uradili. Imati prave ideje vam se konačno pokazalo kao uspeh. 31. oktobra ćete sigurno znati da je ovo samo početak. Finansijski procvat počinje danas.

Tokom rastućeg Meseca u Ribama, bukvalno možete osetiti da se univerzum uroti da vam pomogne. Stvari počinju da se odvijaju i sada gledate u život koji vam ima smisla.

Prosperitet je uvek bio deo plana, i zato što ste ostali uz njega, sada vidite da je sve vredelo vašeg truda. Taj rastući Mesec je paralelan vašoj sopstvenoj energiji i zajedno stvarate izobilje i bogatstvo.

2. Vaga – vaše želje danas se ostvaruju

Nešto pozitivno počinje da se oblikuje u vašem životu upravo sada. Iako ste nekako znali da će se to dogoditi, niste bili baš sigurni da će se dogoditi baš sada. Pa, 31. oktobra, vaše želje će se ostvariti.

Zbog rastućeg Meseca u Ribama, osećaćete se kao da je vreme za rast postalo vreme za manifestaciju. Ulažete što više truda možete i upravo zato ste na putu ka prosperitetu.

Ono što sada počinje, postepeno će rasti tokom narednih nekoliko nedelja. Nastavite da verujete u svoju vrednost i dozvolite sebi da primite sve. Ovo je pozitivan zaokret u vašem životu, a sada je na vama da održavate vatru u plamenu.

3. Vodolija – delujete veoma privlačno

Ovaj tranzit Meseca u Ribama pojačava vaš prirodni životinjski magnetizam. To znači da ćete delovati veoma privlačno tokom ovog perioda. Možda ćete postati centar pažnje, ali još bolje je to što će sve ovo privlačenje pažnje dovesti do finansijske prilike koju ne možete (i ne bi trebalo) da ignorišete.

Na današnji dan, 31. oktobra, osetićete znake napretka. Ovaj lunarni tranzit označava finansijski procvat ili kreativni uspon koji odražava vaš vizionarski način razmišljanja. Zvuči sjajno, zar ne?

Ovo je vaš znak da ostanete inspirisani i fokusirani. Ono što sada raste je samo početak dugog, prosperitetnog perioda. Iskoristite taj šarm i harizmu da se učvrstite. Neka vam vizija bude jaka, a srce otvoreno.

(Krstarica/YourTango)

