Finansijski rasplet u novembru: 3 znaka će procvetati sa parama, za 2 dolaze ogromni dugovi

Astrologija donosi konačnu presudu za kraj jeseni: Za jedne je nebo granica, dok drugi moraju da se pripreme za finansijsku zimu

Novembar nije samo prelazak u zimu, već i mesec neizbežnog finansijskog raspleta. Kosmička energija dostiže vrhunac, donoseći oštru podelu: dok će tri znaka Zodijaka doživeti neviđeni procvat i upliv gotovine, za druga dva znaka stižu ozbiljni šokovi u vidu dugova koji prete da unište stabilnost.

Ako ste planirali da rizikujete, ovo je ključno vreme. Saznajte jeste li na listi srećnika ili onih koji moraju momentalno da stegnu kaiš.

Dobitnici: 3 znaka koja će procvetati sa parama

STRELAC: Neočekivana nagrada Strelčevi će u novembru dobiti neočekivani priliv novca koji dolazi iz izvora na koji su potpuno zaboravili—možda je to stari dug, nasledstvo ili nagrada za rad iz prošlosti. Njihova finansijska intuicija je na vrhuncu, što im omogućava da naprave jednu ključnu investiciju koja će se dugoročno isplatiti. Procvetaju sa parama, a taj novac koristiće za putovanja i širenje posla.

OVAN: Eksplozija poslovnog uspeha Za Ovnove, novembar donosi eksploziju poslovnog uspeha i drastično povećanje plate ili bonusa. Njihova energija i hrabrost konačno se isplaćuju. Finansijski procvat je direktna posledica preuzimanja rizika u poslu koji su drugi izbegavali. Ovaj priliv novca je toliko velik da će se rešiti svih manjih dugova pre kraja meseca i planirati značajnu kupovinu.

VODOLIJA: Pomoć stiže u pravi čas Vodolije će doživeti finansijski procvat kroz neobične kanale, često kroz prijateljstva ili iznenadnu podršku zajednice/online projekata. Njihova dugoročna vizija konačno donosi plod. Ovo nije lagani novac, već novac koji dolazi kao direktna potvrda ispravnosti njihovog vizionarskog rada. Novac im stiže u pravo vreme da izbegnu ranije planirane troškove.

Gubitnici: 2 znaka za koja dolaze ogromni dugovi

VAGA: Rastrošnost koja se ne oprašta Vage su u novembru izložene najvećem iskušenju. Njihova potreba za luksuzom i harmonijom dovede ih do prekomernog trošenja, posebno na stvari koje im zapravo nisu potrebne. Neodlučnost da kažu „ne“ dovede do serije impulsivnih kupovina koje se na kraju meseca pretvaraju u ogromne dugove. Astrologija upozorava: smanjite potrošnju na poklone i izlaske ili ćete u decembar ući s bankrotom.

RIBE: Odluke donesene bez pokrića Ribe se suočavaju sa dugovima zbog svoje neodgovornosti i optimizma bez realnog pokrića. Verovatno su uzele zajam ili obećale novac koji ne mogu da vrate. Njihova sklonost ka bežanju od problema samo pogoršava situaciju, jer će izbegavanje suočavanja sa računima dovesti do zateznih kamata i ogromnih dugova. Jedini spas je da se trenutno suoče sa finansijskom istinom i traže savet stručnjaka pre nego što postane prekasno.

Konačni savet i upozorenje

Novembar je mesec finansijskih ekstrema. Ako ste među dobitnicima, ne rasipajte sreću. Ako ste među onima kojima prete ogromni dugovi, prestanite sa trošenjem odmah. Kosmička energija neće dozvoliti odlaganje. Finansijski rasplet je neminovan.

