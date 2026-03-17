Finansijski uspeh kakav zaslužuju, 3 znaka od danas imaju samo dobre vesti u vezi novca

Bik, Lav i Vodolija imaće od danas finansijski uspeh kakav zaslužuju. A zahvaljujući prethodnim investicijama i idejama.

Počev od 17. marta 2026. godine, tri horoskopska znaka privlače veliki finansijski uspeh kakav zaslužuju. Mesec u utorak formira konjunkciju sa Merkurom i shvatamo da nismo bili glupi kada je novac u pitanju.

Kažu da je novac koren sveg zla, ali da li je to pogrešno. Volimo novac. Novac je dobar, posebno u svetu koji zahteva da ga imamo. U redu je prepoznati potrebu za novcem, sve dok poštujemo proces njegovog stvaranja.

I ovi astrološki znaci se osećaju dobro u vezi sa prethodnim investicijama koje se oblikuju dok privlače finansijski uspeh kakav zaslužuju tokom celog dana.

1. Bik – vaše samopouzdanje deluje kao čarolija

Kada je u pitanju novac, ne odobravaju drugi svaki vaš potez. Ipak, imate samopouzdanja da znate da ćete nekako, na neki način, na kraju biti pobednik.

Tokom konjunkcije Meseca i Merkura 17. marta, vaše samopouzdanje zaista deluje kao čarolija. U utorak ćete dobiti dobre vesti. Pošto vas ovaj tranzit stavlja u centar pažnje finansijske sreće, vi ubirate plodove.

Poštujete novac i nikada ga ne smatrate svojim neprijateljem. Imate zdrav odnos sa bogatstvom i to uvek izgleda dobro funkcioniše, kao što vam to čini i na današnji dan. U utorak privlačite finansijski uspeh, a to ima veze sa vašim stavom.

2. Lav – finansijski uspeh je samo deo današnje sreće

Kada Mesec formira konjunkciju sa Merkurom 17. marta, vreme je za nagradu za vas. Ova nagrada nije neopravdana, a ni slučajna. Radili ste za nju. Pametnost vas je dovela dovde. Slušali ste i učili, a sada je grbite.

Finansijski uspeh je samo deo sreće koju dobijate tokom ovog tranzita. Ipak, jedno je sigurno. Vaše samopouzdanje dostiže nove nivoe. Definitivno sada verujete svojim instinktima, Lave, kao što bi trebalo.

Sledeći korak ima veze sa tim kako se nosite sa svom pažnjom koju dobijate zbog svog finansijskog uspeha. Očigledno ste uradili nešto kako treba, što vas može postaviti na lidersku poziciju. U utorak imate priliku da vodite druge i znanje da to dobro uradite.

3. Vodolija – dobra ideja može da donese ozbiljan novac

17. marta vidite direktnu vezu između dobre ideje i kako vam ta dobra ideja može doneti ozbiljan novac. Odvojili ste vreme da dođete ovde i sada je očigledno. Vreme je da unovčite.

Finansijski uspeh kakav zaslužuju Vodolije vam ne dolazi slučajno. Zbirali ste ga poslednjih nekoliko godina, a sada se nagomilava kao grudva snega. Uložili ste trud i ostali strpljivi. Sada, kada Mesec u utorak formira konjunkciju sa Merkurom, vaše vreme je stiglo.

Zato što ste toliko kreativni i originalni, ono što iznesete ima trajnu moć. Na pravom ste mestu u pravo vreme, a trag novca vodi sve do vaših vrata. Odlično! U utorak privlačite finansijski uspeh i svakako ga zaslužujete.

(Krstarica/YourTango)

