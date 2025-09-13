Fini, ali samo kobojagi – ova 3 znaka horoskopa majstorski glume da su dobri!

Nekad vam se neko osmehuje, deluje toplo i ljubazno, ali ponekad je upravo taj osmeh maska iza koje se krije nešto sasvim drugo. Znate ono kad u serijama kažu: “On je baš fejk”? Možda zvuči grubo, ali pitanje je – da li iskrenost uvek ide ruku pod ruku sa dobrotom?

Svi mi ponekad glumimo, hteli to ili ne. Nekad iz pristojnosti, nekad da izbegnemo raspravu. Ipak, astrologija kaže da postoje znaci koji ovu veštinu koriste češće i veštije od drugih.

Blizanci – prvaci u foliranju

Ako neko ume da promeni priču za tren oka, to su Blizanci. Njihova promenljiva priroda može da zbuni svakoga – danas jedno, sutra drugo. Ljudi ih često doživljavaju kao nepredvidive i, iskreno, najmanje pouzdane.

Vage – osmeh iza kojeg se krije “namaznost”

Na prvi pogled deluju šarmantno, fino, gotovo krhko. Ali Vage su u stanju da svojom diplomatičnošću i taktičnošću odigraju igru u kojoj su uvek na dobitku. Ne kaže se džabe da im je osmeh ponekad najjače oružje.

Strelac – majstor pretvaranja

Strelčevi važe za otvorene i direktne, ali malo ko zna da itekako umeju da biraju koju verziju sebe će pokazati. Njihova iskrenost ume da zavara, jer iza nje često stoji dobro promišljena maska.

Ribe – beže od sukoba, ali koriste prednost

Ribe ne vole konflikte, to je jasno. Ipak, kad im voda dođe do grla, znaju da odigraju na kartu “lažnog lica” samo da izvuku korist ili izbegnu neprijatnost. Deluju nevino, a zapravo umeju da budu itekako snalažljive.

Dakle, ako vam se sledeći put neko široko osmehne, zapitajte se – da li je to zaista osmeh ili samo još jedna maska?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com