Fini na prvi pogled, ali će vas zavući prvom prilikom: Ovo su najveći foliranti horoskopa

Kad vam se ljubazno osmehuju, ovi znakovi često kriju nešto ispod te fasade.

Često čujemo likove iz naših omiljenih serija kako komentarišu nekog kao „fejk“ s izrazom zgađenosti na licu. Ali da li je iskrenost uvek sinonim za dobrotu?

Svako od nas ima neki svoj deo foliranja, ali horoskop tvrdi da su neki znakovi skloniji tome od drugih.

Blizanci: Majstori foliranja

Na vrhu liste foliranja nalaze se Blizanci. Promenljivi i dvolični, mnogi ih smatraju najmanje pouzdanim znakom Zodijaka.

Vage: „Namaznost“

Iako deluju nežno, Vage kao znak horoskopa se opisuju kao izuzetno „namazane“ osobe.

Strelac: Dvoličnost

Strelac je često opisan kao opasan znak koji čak može birati koji deo svoje ličnosti želi da prikaže, zavisno od raspoloženja.

Ribe: Drže lažnu stranu za svoju korist

Ribe izbegavaju konflikte, ali kada su u njima, koriste lažnu stranu da izvuku korist za sebe.

Budite na oprezu kada su ovi znakovi horoskopa u pitanju – nikada ne znate šta se krije ispod njihovog osmeha.

