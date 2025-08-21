Gaze bez griže savesti: Ove znakove horoskopa nikad nije briga za vaša osećanja

Neki znakovi horoskopa imaju pravu reputaciju hladnoće i neosetljivosti kada su u pitanju tuđa osećanja. Dok se neki ljudi odmah kaju zbog kada nekog nehotično povrede, drugi prolaze kroz to bez trunke griže savesti.

Koji su to znakovi horoskopa poznati po svojoj neosetljivosti prema tuđim emocijama?

Vodolija

Vodolije su poznate po svojoj nezavisnosti i originalnosti, ali i po distanci od emocija. Sklonw su objektivnom razmišljanju i često se oslanjaju na logiku umesto na osećaje. To može dovesti do situacija u kojima nisu svesni koliko njihovi postupci mogu povrediti druge.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj promenljivoj prirodi i lakoći prilagođavanja. Međutim, ta ista promenljivost može ih učiniti nepredvidljivim u emocionalnim odnosima. Fokusirani na različite aspekte svog života, ponekad mogu zanemariti tuđa osećanja nakon što vas povrede.

Ovan

Ovnovi su direktni i vole biti prvi u svemu. Njihova sklonost impulsivnom ponašanju može ih dovesti do situacija u kojima povređuju druge, bez mnogo razmišljanja o posledicama. Iako možda nisu bezosećajni, ponekad deluju tako jer ne pokazuju kajanje kada povrede nekoga.

