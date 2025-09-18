Gde te vodi zvezdani kompas? Najbolja mesta za odmor po tvom znaku horoskopa

Da vidimo gde vas vaše zvezde vode.

Ovan (21. mart – 19. april)

Ovnovi su puni energije, avanturističkog duha i vole akciju. Idealan odmor za njih je onaj koji uključuje sportske aktivnosti, planinarenje ili istraživanje.

Predlog: Nacionalni parkovi u Americi poput Yeloustona ili Grand Kanjona za pešačenje i istraživanje, ili Alpi u Švajcarskoj za planinarenje i ekstremne sportove. Za letovanje, aktivniji odmor na Kosta Riki uz surfovanje i zipline.

Bik (20. april – 20. maj)

Bikovi uživaju u luksuzu, udobnosti i gastronomskim užicima. Vole opuštajući odmor s puno dobrog jela i vina.

Predlog: Toskanska regija u Italiji za vinske ture i uživanje u izvrsnoj hrani, ili Pariz u Francuskoj za umetnost, kulturu i vrhunsku kuhinju. Opuštanje na mirnoj plaži sa luksuznim rizortom na Baliju ili Maldivima je takođe savršen izbor.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci su društveni, radoznali i vole dinamično okruženje. Uživaće u mestima koja nude puno različitih aktivnosti i mogućnosti za upoznavanje novih ljudi.

Predlog: Njujork u Americi ili Tokio u Japanu, gradovi koji nikada ne spavaju i puni su događaja, muzeja i noćnog života. Za letovanje, živahna i popularna mesta poput Ibice ili Majamija.

Rak (21. jun – 22. jul)

Rakovi cene mir, sigurnost i porodično okruženje. Idealno mesto za njih je mirno i sentimentalno, gde se mogu osećati kao kod kuće.

Predlog: Mirno selo na obali Jadranskog mora, recimo u Hrvatskoj ili Grčkoj, sa fokusom na porodični mir. Engleski seoski krajolik za opuštanje i duge šetnje takođe je dobar izbor.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lavovi vole da budu u centru pažnje i uživaju u glamuru i raskoši. Traže mesta koja su dinamična, luksuzna i pružaju priliku za zabavu.

Predlog: Dubrovnik u Hrvatskoj zbog svoje lepote i bogatog noćnog života, ili Sent Trope u Francuskoj koji je sinonim za luksuz i glamur. Za avanturistički odmor sa stilom, safari u Africi takođe može biti odličan izbor.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Device su organizovane, praktične i cene red. Vole odmor koji je dobro isplaniran, a uživaju u prirodi i wellnessu.

Predlog: Švajcarska jezera za mirne šetnje i čistu prirodu, ili wellness centri u Austriji i Nemačkoj gde se mogu potpuno opustiti i brinuti o sebi. Island sa svojim uređenim stazama i prirodnim lepotama je takođe idealan izbor.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vage su estete, vole ravnotežu, lepotu i harmoniju. Idealno mesto za njih je lepo, romantično i kulturno bogato.

Predlog: Santorini u Grčkoj sa svojim prelepim zalascima sunca i romantičnom atmosferom. Firenca u Italiji je takođe savršen izbor za ljubitelje umetnosti i arhitekture.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpije su intenzivne, tajanstvene i vole duboka iskustva. Privlače ih mesta s bogatom istorijom i misticizmom.

Predlog: Egipat za istraživanje drevnih piramida i kulturne baštine, ili Peking u Kini zbog svoje bogate istorije i mističnih hramova. Za odmor uz more, mirna i divlja mesta u Tajlandu ili Vijetnamu.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Strelci su optimistični, slobodoljubivi i vole putovanja. Traže avanturu, istraživanje i duhovno prosvetljenje.

Predlog: Peru za pešačenje stazom do Maču Pičua, ili putovanje kroz Indiju za istraživanje duhovnosti i različitih kultura. Za opušteniji, ali i dalje pustolovni odmor, Kuba sa svojom bogatom istorijom i živopisnom atmosferom.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarčevi su ambiciozni, disciplinovani i cene tradiciju. Vole odmor koji je opušten, ali i edukativan.

Predlog: London u Engleskoj sa svojim muzejima i istorijskim znamenitostima, ili Rim u Italiji gde mogu istražiti antičku istoriju. Za opuštanje u prirodi, mirna i dobro organizovana planinska odmarališta u Švajcarskoj.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolije su originalne, nekonvencionalne i vole sve neobično. Privlače ih mesta koja su jedinstvena i futuristička.

Predlog: Tokio u Japanu zbog svoje tehnološke naprednosti i neobične mode, ili Berlin u Nemačkoj sa svojom bogatom alternativnom scenom i umetnošću. Za avanturu van utabanih staza, istraživanje Aljaske ili Novog Zelanda.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe su sanjive, intuitivne i vole mir. Vole mesta pored vode gde se mogu opustiti i maštati.

Predlog: Bora Bora u Francuskoj Polineziji sa svojim tirkiznim vodama i prelepim bungalovima iznad mora. Tajlandski ostrva za meditaciju i jogu na plaži, ili Grčka ostrva za miran odmor.

Tvoja destinacija iz snova te čeka!

