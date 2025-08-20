Genijalci horoskopa: Ova 2 znaka se po inteligenciji izdvajaju od svih ostalih

Neki ljudi jednostavno misle drugačije, pronalaze rešenja tamo gde drugi vide prepreke i ostavljaju utisak genijalaca gde god da se pojave

Prema mišljenju astrologa Vodolija i Škorpija su najpametniji horoskopski znakovi!

Njhova pamet proizilazi iz dva vrlo različita razloga. Vodolije, na primer, imaju najviši nivo analitičke inteligencije, koja se meri kognitivnom sposobnošću i IQ-om.

Škorpije, s druge strane, su najbolje u realnom procenjivanju i razumevanju sveta u celosti.

Astrolozi napominju da ovo ne znači da drugi znakovi horoskopa nisu inteligentni – naprotiv, svaki znak je pronicljiv na svoj način.

Tako ističu da Blizanci i Vage takođe imaju odlične mentalne sposobnosti, a Rakovi i Ribe su najbolji u emocionalnoj inteligenciji.

U praktičnoj inteligenciji izdvajaju se Bikovi, Device i Jarci, dok Ovan, Lav i Strelac imaju najviše izražne intuiciju, piše Telegraf.rs.

