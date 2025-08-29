„Gledaj svoja posla!“ – Iskreni i direktni, uvek bez dlake na jeziku!

Daleko od toga da ne zna kako da se ponaša i želi da uvredi, ali Vodolija je samo samo direktna i otvorena. Možda će vam njeni stavovi ponekad delovati čudno, ali će vas osvojiti svojom originalnošću i neobičnom ličnošću.

Njihova iskrenost je veoma cenjena, neki ih mogu smatrati čudnima, ali svima se sviđa način na koji izražavaju svoju iskrenost. Vodolije neće oklevati da vam kažu da ste se ugojili, da vam odelo ne stoji dobro ili da ste nešto pogrešili.

Otvoreni su, vole zabavu i druženje. Uvek su spremni da pomognu. Njihova inteligencija prevazilazi sve granice, ali često nemaju volje da je iskoriste, jer su pomalo lenji. Ne vole ograničenja i spremni su da vrlo otvoreno kažu „Gledaj svoja posla“.

Ono od čega takođe pate jeste dosada. Oni jednostavno ne mogu da se skrase na jednom mestu, radoznalost i inteligencija im ne daju mira. Vodolije su veliki mislioci i filozofi, vole da vode glavnu reč, ali i da slušaju tuđa mišljenja. Žele da budu nezavisni, da imaju slobodu, pa su često individualisti i ne vole timski rad.

Vodolije nemaju predrasude prema drugima i često znaju da se izdignu iznad svake situacije. Kažu da su veliki sanjari i da su im glave u oblacima. Ponekad su previše lenji da sprovedu neki plan u delo.

Vodolije su dobri glumci, pa im nije teško da se izvuku iz neprijatne situacije. Mogu biti izuzetno tihi i stidljivi, ali i energični i ekscentrični.

Kada je ljubav u pitanju, obično se zaljube u nečiju inteligenciju, a dosadni ljudi nikada neće osvojiti njihova srca. Često se ponašaju kao da žele da budu usamljeni, a u stvari traže srodnu dušu sa kojom bi mogli da razgovaraju do kasno u noć.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com