Godina Vatrenog Konja donosi snagu i nadljudsku moć, a evo kome će se ostvariti želje!

Godina Vatrenog Konja u kineskom zodijaku simbolizuje pokret, snagu i preuzimanje kontrole nad sopstvenim životom.
Tarot poručuje – 2026. će biti godina vatrenog konja – godina hrabrih odluka, lične transformacije i unutrašnje zrelosti. Samo oni koji znaju da usklade impuls i disciplinu moći će da ostvare svoj pun potencijal.
Prema rečima ruske astrološkinje i tarot tumača Nastje Neskjučne, svaka karta godine vatrenog konja nosi jasnu poruku: “Oni koji veruju sebi i ostanu dosledni, biće nagrađeni stabilnošću i napretkom.”
Evo šta karte poručuju svakom znaku Zodijaka za 2026. godinu:
OVAN – Godina zrelosti i velikih odluka
Karte: Vitez pentakla, Krst
Očekuje vas period testiranja, ali i potvrde vašeg truda.
Posao: Povećanje odgovornosti i novih obaveza, ali i prilika da se izdvojite i napredujete.
Finansije: Stabilne – ne rizikujte, čuvajte ono što ste stekli.
Ljubav: Previše posla može uneti distancu – iskren razgovor i poverenje su ključ.
Zdravlje: Pazite na nervni sistem i odmorite se kad god možete.
BIK – Ljubav i stabilnost na prvom mestu
Karte: Kralj pentakla, Kuća
Godina vam donosi mir, sigurnost i porodičnu sreću.
Posao: Postupno napredovanje, posebno u sferi finansija i privatnog biznisa.
Finansije: Povoljni ugovori, stabilni prihodi, a moguć i dodatni izvor zarade.
Ljubav: Porodica i dom biće centar vašeg sveta. Slobodni Bikovi mogu upoznati sudbinsku osobu.
Zdravlje: Uvedite redovan san i šetnje, ojačajte imunitet.
BLIZANCI – Konačno priznanje
Karte: Devet štapova, Sunce
Posle dužeg truda, dolazi priznanje koje zaslužujete.
Posao: Rezultati vašeg rada postaju vidljivi, a karijera se pokreće u pravom smeru.
Finansije: Rast prihoda, ali izbegavajte rastrošnost.
Ljubav: Odnosi postaju dublji i iskreniji. Slobodni – ljubav dolazi kroz prijateljstvo.
Zdravlje: Pazite na leđa i ramena, potrebno je više kretanja.
RAK – Svetlo na horizontu
Karte: Sunce, Roda
Svetlija i vedrija godina puna napretka i porodične sreće.
Posao: Velika šansa za napredovanje i priznanje u drugoj polovini godine.
Finansije: Stabilne i sa mogućnošću dodatnog prihoda.
Ljubav: Mnogi Rakovi će uploviti u brak ili proširiti porodicu.
Zdravlje: Napunite baterije kroz prirodu, mir i san.
LAV – Godina izazova i trijumfa
Karte: Đavo, Dete
Vaša kreativna snaga i magnetizam dolaze do izražaja.
Posao: Novi projekti i ideje – sada je vreme da zasijate.
Ljubav: Privlačni ste i šarmantni, ljubavne prilike dolaze same.
Zdravlje: Emotivni balans je ključ – oslobodite stres kroz pokret i umetnost
DEVICA – Novi početak i promene
Karte: Luda, Žena
Ovo je godina novih puteva i korisnih poznanstava.
Posao: Moguća promena profesije, dodatne edukacije ili prelazak u novo okruženje.
Finansije: Stabilne, ali investirajte u sebe.
Ljubav: Nova osećanja, više razumevanja u postojećim vezama.
Zdravlje: Odmor i meditacija donose duhovnu i fizičku ravnotežu
VAGA – Lekcija o granicama
Karte: Sedam štapova, Sidro
Godina vas uči da kažete „ne“ bez griže savesti.
Posao: Biće napeto, ali istrajnost donosi pobedu.
Finansije: Ne ulažite bez provere.
Ljubav: Sukobi mogu pročistiti odnos i pokazati vam šta je istinska bliskost.
Zdravlje: Čuvajte srce i smanjite stres.
ŠKORPIJA – Promene i nova putovanja
Karte: Osam štapova, Brod
Godina donosi pokret, selidbu, putovanja i nove ljude.
Posao: Moguć novi tim ili saradnja sa strancima.
Finansije: Dobici kroz inostranstvo ili nove projekte.
Ljubav: Ljubav na putu ili preko interneta – strast se vraća.
Zdravlje: Obratite pažnju na kilažu i cirkulaciju.
STRELAC – Učenje strpljenju
Karte: Obešeni, Zmija
Godina vas uči da zastanete i preispitate motive.
Posao: Napredak spor, ali siguran – dugoročni uspesi dolaze polako.
Finansije: Oprez sa ulaganjima, izbegavajte rizične poslove.
Ljubav: Iskrenost iznad svega – tajne izlaze na videlo.
Zdravlje: Potrebna detoksikacija i emotivni balans
JARAC – Godina pobede
Karte: Šest štapova, Medved
Sve što ste planirali – sada počinje da se ostvaruje.
Posao: Napredovanje, priznanje i podrška autoriteta.
Finansije: Rast prihoda i ostvarenje dugoročnih ciljeva.
Ljubav: Velike zajedničke odluke – brak, zajednički život ili novi početak.
Zdravlje: Višak energije – čuvajte se povreda u žurbi.
VODOLIJA – Nova osećanja i kreativni polet
Karte: As pehara, Jahač
Očekuje vas uzbudljiva godina i novi početci.
Posao: Kreativnost i hrabrost donose uspeh.
Finansije: Dobit kroz hobi, umetnost ili komunikaciju.
Ljubav: Nova simpatija i emotivni preokreti.
Zdravlje: Uradite preventivne preglede i uvedite zdravije navike.
RIBE – Godina intuicije i rasta
Karte: Paž pentakla, Ptice
Ribama 2026. donosi lični razvoj, učenje i dublje razumevanje života.
Posao: Novi projekti, pisanje, učenje ili predavanje – uspeh kroz znanje.
Finansije: Stabilne i postepeno rastuće.
Ljubav: Ljubav iz prijateljstva – nežan i stabilan odnos.
Zdravlje: Odmor i voda – vaši najbolji lekovi.
Šta nas sve čeka u 2026. godini?
Vatreni Konj ne trpi čekanje – delujte, ali s verom i smirenošću. Oni koji ostanu dosledni sebi, u 2026. će doživeti istinsko izobilje – u srcu, duši i životu.
