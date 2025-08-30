Gotovo je sa teškim problemima, ovaj znak imaće najviše sreće do kraja godine. Dobiće sve što je ikada želeo, i više!

Svaka promena astrološke energije utiče na svakoga drugačije, i sudeći po načinu na koji su se stvari do sada odvijale u 2025. godini, jedan određeni horoskopski znak je imao težak period. Međutim, kolo sreće se konačno okreće.

Prema rečima astrologkinje Kerol Star, ovaj horoskopski znak do sada je imao tešku godinu, ali će biti veoma su srećni do kraja 2025. godine.

Neće se sve to desiti automatski. Uprkos tome koliko ovaj znak želi da život ide u njegovu korist, možda će morati da vežba malo strpljenja – što je inače njihova jača strana. Kako prolazimo kroz poslednji kvartal godine, od finansija do ljubavi, ovaj znak može očekivati bolju sreću jer će dobiti sve što je ikada želeo i više.

Bik je do sada imao tešku godinu, ali će imati veliku sreću do kraja 2025. godine.

Kako je Star objasnila, do sada se ove godine suočila sa „mnogo nesrećnih komentara od ljudi u znaku Bika“. Bik je prilično navikao da stvari idu po njegovom, posebno nakon što je doživeo neverovatnu sreću svoje najbolje, 2023. godine, nakon čega je srećna planeta Jupiter u njihovoj drugoj kući tokom 2024. godine donela velike novčane dobitke u njihove živote. Ali Jupiter je nedavno promenio znak, napustivši Bikovu kuću novca u junu 2025. godine. Od tada, problemi polako rastu.

Neočekivana porodična drama? Provereno. Nedavni raskidi i napadi besa kod odraslih? Dvaput provereno. Kao što je predvideo profesionalni astrolog po imenu Helo, između aprila i juna, Bik je morao da počne da se nosi sa nekom teškom energijom koja je možda učinila samoizolaciju privlačnijom nego druženje sa ljudima koji im obično donose radost.

Na svu sreću, sve će se ovo promeniti za Bika jer im se sreća poboljšava do kraja godine.

Možda deluje previše dobro da bi bilo istinito u ovom trenutku, ali prema Starovim rečima, „U poslednjem kvartalu godine, sve stvari koje su išle po zlu sada će krenuti na dobro.“ Sa Venerom koja tranzitira kroz njihovu sedmu kuću ljubavi, Bik bi mogao da stekne mudrije prijatelje, kao i da ide na odmor ako to već nije uradio.

„Definitivno ćete biti društveniji i otvoreniji“, objasnio je Helo, dodajući da ćete, kako se poslednji kvartal godine približava, početi da pronalazite više inspiracije u ljudima koje upoznajete.

Pored toga, svaka drama koju ste ranije imali sa svojim društvenim krugom će se završiti dok ponovo otkrivate svoje okruženje i ono što vam je najvažnije. Iako sada može biti teško, septembar i oktobar su dva meseca da se zaista istaknete. Ovaj astrolog je dodao da će se sve blokade u karijeri koje ste doživeli tokom leta „rešiti“ u septembru.

