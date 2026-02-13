Gotovo trenutna karma pogodiće ova 4 znaka, kad Saturn uđe u Ovna izgradiće carstvo ako ovo urade!

Vaga, Rak, Jarac i Ovan doživeće promene ovih dana, Gotovo trenutna karma pogodiće ih 13. februara, ako je prepoznaju izgradiće carstvo.
Četiri horoskopska znaka doživljavaju neverovatan preokret. Gotovo trenutna karma pogodiće ih nakon što Saturn uđe u Ovna 13. februara. Ako definišu neke odnose izgradiće carstvo.
Saturn je planeta povezana sa karmom. Kako su astrolozi u Cafe Astrology objasnili, „Saturnovi tranziti nas uče da preuzmemo odgovornost za sebe“, a pošto je Ovan brz, impulsivan vatreni znak, posledice naših postupaka postaju očigledne mnogo brže.
Na površini, može zvučati zastrašujuće čuti da možda doživljavate karmu. Ali „iako tranziti Saturna mogu učiniti da život deluje kao mukotrpnost“, primetio je Kafe Astrologija, „oni nam takođe daju priliku da steknemo unutrašnju snagu, da postanemo odgovorniji za ono što radimo i govorimo i da eliminišemo rasipanje ili ekscese u našim životima.“
1. Ovan – drastična promena na bolje
Sa ulaskom Satuna u vaš znak, Ovna, doživljavate gotovo trenutnu karmu počev od 13. februara. Ako postoji jedna stvar koja će biti najviše pogođena, sa Saturnom u vašoj prvoj kući ja, to je vaš osećaj identiteta. Pored toga, „Nemate samo Saturn, planetu karme u svom znaku“, objasnila je astrolog Helena Hator u videu. Pridružila joj se „planeta Neptun“, rekla je Hator, „što je duhovnost i duboko razmišljanje“.
Zato trenutna karma nailazi na udarac. Pošto ljudi trenutno reaguju na vaše sadašnje ja, možda neće reagovati previše pozitivno na ovu drastičnu promenu. Međutim, ako ste spremni da obavite posao, budite spremni da budete visoko nagrađeni. Kao što je Hator rekla: „Ako pravilno iskoristite ovaj tranzit, izgradićete carstvo. Ovo će vas pripremiti za ceo život.“
2. Jarac – trenutna karma kod kuće, vrlo dobra
Kada Saturn uđe u Ovna 13. februara, doživljavate trenutnu karmu kod kuće. Na bolje ili na gore, više nema gurkanja bilo čega pod tepih kod kuće, ali Hator je objasnila da je to zapravo dobra stvar.
„Sedam godina poređenja sebe sa drugima se bliži kraju“, objasnio je astrolog, „i sada ste spremni da krenete na veliko putovanje ka uspehu u smislu onoga što gradite od temelja.“
Uz to rečeno, nemojte nastaviti da skrivate svoje emocije. Bilo da je u pitanju partner ili član porodice, videćete kako odbijanje da se iznesete nesvesno blokira vaše blagoslove. Iako može zvučati zastrašujuće, ako se transformišete i uložite trud kod kuće, bićete izuzetno nagrađeni za svoj trud.
3. Rak – odlične posledice višegodišnjeg rada
Karma koju doživite nakon što Saturn uđe u Ovna 13. februara je gotovo trenutna. Prema Hator, „Tokom ovog vremena, videćete posledice onoga što ste pripremali poslednjih 20 do 24 godine.“ Ako ste uspeli da se dobro pripremite, očekujte da će rezultati biti odlični. Međutim, ako odložite mnogo važnih stvari, očekujte da ćete se susresti sa nekim većim poteškoćama.
Uz to rečeno, oni koji su uradili posao, očekujte da će vam cela karijera biti unapređena kako ljudi polako počinju da vas gledaju sa poštovanjem. Međutim, Hator je upozorila da se ne zanosite toliko penjanjem uz lestvice da vaši odnosi ne padnu u propast.
4. Vaga – ozbiljno poboljšanje odnosa
Doživljavate trenutnu karmu oko svojih granica kada Saturn uđe u Ovna 13. februara. Ako ste se držali granica koje ste sebi postavili, Hator je objasnila da će to dovesti do „ozbiljnog poboljšanja u vašim odnosima“.
„Ako ste radili na tome, biće sjajno“, rekao je astrolog. „Ako ne, moraćete zaista da naučite kako da se odreknete svega što ima veze sa ljudima koji ugađaju ili nemaju zdrave granice.“
Očekujte da će se neke veze završiti. Iako može biti bolno, naučićete da neki ljudi nisu vredni zahteva koji traže. Srećom, neće dugo trajati jer se Neptun i Saturn spajaju u vašoj sedmoj kući, što je Hator objasnila kao da vam nova ljubav ide u susret!
(Krstarica/YourTango)
